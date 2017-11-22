خبراء: سوق العمل تحتاج إلى 6 ملايين متخصص في مجال الأمن السيبراني

دبي (الاتحاد)

يحتاج سوق العمل إلى 6 ملايين متخصص في مجال الأمن السيبراني بحلول عام 2019، ولكن فقط 4 إلى 5 ملايين، منهم سوف يكون مؤهلاً للحصول على هذه الفرصة، وتلبية الاشتراطات المطلوبة، حسب مشاركين وخبراء في النسخة الثانية من سلسلة منتدى خبراء الأمن السيبراني التي استضافتها مايكروسوفت أمس.

وأكد هؤلاء ضرورة معالجة هذه الفجوة عن طريق رفع مستوى الوعي، ودعم جهود كبار مسؤولي أمن المعلومات تجاه التحديات المعاصرة، وأقيم هذا الحدث تحت عنوان «المقرصنون سبب لفرض الاستراتيجيات الأمنية» في دبي، وأتاح لأخصائيي الأمن فرصة الاتصال مباشرة مع الشركاء، والاستماع إلى حوارات متخصصي الأمن السيبراني بشأن التهديدات الحالية والقادمة.

قال سيريل فوزين المستشار الأمني لفرنسا وإيطاليا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة مايكروسوفت لأعمال الأمن السيبراني، «تعرف معظم المنظمات ما الذي يقوم به المهاجمون السيبرانيون بعد أن يتمكنوا من التسلل إلى محيط أي شركة، وهذا مايعني أنك تعرف أين يجب عليك أن تركز جهودك، وهذه الخطوة تعتبر هي البداية الاستراتيجية والرسمية للأمن الداخلي، كما يجب على المنظمات أخذ التدابير اللازمة لتكون قادرة على تصدي هجمات مجرمي الإنترنت».

وقالت بولا جانوسكيويتز الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة CQURE: «لقد حان الوقت للعمل على رفع مستويات الأمن، كما يجب الأخذ بالاعتبار أن الهجمات السيبرانية تتطور باستمرار، ويجب علينا أن نفكر بنفس الطريقة التي يتطورون بها باستمرار لنتمكن من توقع طرقهم المتبعة في الهجمات، وبذلك نكون قادرين على حماية أصولنا الرقمية وتفادي التعرض لأي خسائر ناجمة عن تلك الهجمات الضارة».