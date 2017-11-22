«الكتاب الإلكتروني».. دليل صناعة نجم المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أبوظبي مبادرة مميزة بهدف مساعدة الصغار من عشاق رياضة السيارات على معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن رياضة الفورمولا- 1، وذلك عبر توفير الكتاب الإلكتروني الذي يحمل اسم دليل رياضة السيارات للصغار، ومن المتوقع أن يستقطب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، في أبوظبي الآلاف من الصغار، وذلك بفضل إطلاق عرض «انطلق مجاناً» الجديد غدا ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى.

وعند شراء كل تذكرة بالغين فئة ثلاثة أيام في المدرج الرئيس، يمكن للصغار تحت 12 سنة الحصول على دخول مجاني إلى المدرج الرئيس غدا، إضافة إلى دخول مجاني إلى عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد.

ويتضمن الدليل معلومات وحقائق وأرقاماً متنوعة حول القوانين الجديدة المعتمدة خلال هذه الموسم، وتفاصيل عن أبرز السائقين الشباب والموهوبين، ومنهم ماكس فيرستابن، وعرض شامل للسباقات التي استضافتها ياس في الأعوام الماضية، وغير ذلك من المعلومات التي تهم عشاق رياضة السيارات من الصغار.

ويتضمن الدليل معلومات مفصلة عن الفرق والسائقين، ومسابقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المشوقة، والفعاليات التي تستضيفها الحلبة، ويقدم قسم السباق بالأرقام، لمحة عن التعديلات الجديدة في هذا الموسم، والتي جعلت سيارة هذا العام أسرع وأكثر ثباتاً.

وسيكون للدليل دور في تقديم قصص ملهمة للأطفال عن السائقين المتميزين مثل ماكس فيرستابن، كما يوجه النصائح اللازمة حول السبيل للاحتراف في عالم رياضة السيارات.

وإلى جانب ذلك، يبين الدليل الخيارات المتنوعة لجيل المستقبل للسير على خطى أبطالهم المفضلين، وذلك من خلال المشاركة في سباقات الكارتينج والبطولات الإقليمية للصغار، وفئات جي بي 3، والفورمولا- 2.

ويتضمن الدليل معلومات عن ياس كارت زون التي شهدت أعمال تطوير مؤخرا مع حلبة بطول 800 متر وأكثر من 30 سيارة كارتينج جديدة، ومع تطوير غرف التبديل والاجتماعات، توجد أيضا تفاصيل عن بطولة فورمولا- 4 الإمارات المعتمدة من الاتحاد الدولي، والتي تعد سلسلة سباقات تشكل صلة الوصل بين سلسلة السباقات الإقليمية والمنافسات الأوروبية.