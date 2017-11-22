«دبي للجودة» تكرم «الإمارات العالمية للألمنيوم» لتحقيق التحسين المستمر

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بجائزتين ذهبيتين في منتدى التحسين المستمر والابتكار الذي تنظمه مجموعة دبي للجودة.

وقدمت هذه الجوائز، تكريماً لتحسين المشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها من قبل مديري المستوى المتوسط ،ضمن برنامج «تميز» في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وبموجب برنامج «تميز»، يقوم مديرو المستوى المتوسط في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتجميع فرق عملهم لفهم المشاكل، وإجراء تحليلات مفصلة للبحث عن التحسينات المحتملة وتنفيذها، ويعمل لدى الشركة خبراء موهوبون في مجال تحسين الجودة، حيث يدربون فرق برنامج «تميز» في عملهم.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج «تميز» في عام 2016 ولديها حالياً أكثر من 140 مشروعا ضمنه، وقد حقق البرنامج فعلياً مدخرات تجاوزت خمسة ملايين درهم.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، فازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بـ 27 جائزة من جوائز مجموعة دبي للجودة السنوية لتحسين الجودة والابتكار.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشمل التحسين المستمر جميع من يعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية».وتدير الشركة برنامجاً للاقتراحات لتنفيذ أفكار التحسين الصغيرة مباشرة من قبل الموظفين الذين قدموها. وعمل برنامج الاقتراحات لأكثر من 35 عاماً مع أكثر من 220 ألف فكرة قابلة للتنفيذ، ما يوفر على الشركة أكثر من 250 مليون درهم.