«الشرعية» تحرر سلسلة جبال استراتيجية في «كرش»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حررت قوات الشرعية مناطق جبلية استراتيجية في بلدة كرش شمال لحج على الحدود مع تعز. وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، إن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيات من مرتفعات «باصهيب وجبال السوداء» القريبة من التبة الحمراء المحررة، مؤكداً في بيان أرسل لـ«الاتحاد» استمرار تقدم القوات الحكومية في جبهة كرش.

كما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين في معظم جبهات القتال في البلاد ومنها محافظة البيضاء، حيث تمكن مقاتلو المقاومة الشعبية من تطهير أحد المواقع الذي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية في بلدة القريشية التابعة لقيفة برداع شمال غرب المحافظة. وقالت مصادر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «رجال المقاومة تمكنوا من تطهير موقع السميط في «بلاد آل الجوف» بالكامل بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، وسقط مسلحو المليشيات المتمركزون في الموقع بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار». وشنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات في وادي سُريم ببلدة حريب القراميش الواقعة بين محافظتي مأرب وصنعاء، وقصفت أهدافاً للميليشيات في صرواح غرب مأرب. كما دمرت الغارات معدات عسكرية وتعزيزات مسلحة للميليشيات الانقلابية في بلدة المتون بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وكثف الطيران العربي لليوم الثالث على التوالي غاراته على مواقع ومعسكرات الانقلابيين في محافظة الحديدة، تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة لاستعادة الميناء ودحر المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون عليه منذ أكتوبر 2014. واستهدفت غارات جوية مواقع للميليشيات ومعسكراً رئيساً في بلدة الخوجة الواقعة جنوب الحديدة بالقرب من ميناء المخا، موقعة قتلى وجرحى، بينما دمرت 6 ضربات أهدافاً في بلدات الحسينية وبيت الفقيه والدريهمي في الجزء الجنوبي من المحافظة. في حين استهدفت 9 غارات معسكر الدفاع الساحلي في بلدة الصليف الشمالية، وأصابت 4 غارات مواقع متفرقة في بلدة القناوص الشمالية أيضاً، وأصابت 6 غارات معسكر الحرس الجمهوري شرقي مدينة الحديدة، وطال القصف الجوي المطار العسكري بالمدينة.

كما تواصلت أمس الاشتباكات في مدينة المخا التي دخلتها القوات الحكومية في 23 يناير الماضي ومازال الانقلابيون يسيطرون على أجزاء منها بعد أن اتخذوا السكان دروعاً بشرية لهم. ونفذ طيران التحالف العربي، غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في جنوب وشمال المدينة الساحلية، حيث استهدفت ضربة جوية تجمعاً للحوثيين بمدرسة السعيد، بحسب مصادر محلية. ودعت المقاومة الشعبية المسلحين الحوثيين المحاصرين داخل مدينة المخا إلى إلقاء السلاح مقابل تأمين خروجهم بسلام.

وإلى الشرق من المخا، تجددت المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الانقلاب بمنطقة «الطوير» جنوب بلدة «مقنبة» غرب تعز حيث واصل الحوثيون قصف قرى «عزلة حمير» بالمدافع الثقيلة. كما اندلعت المعارك بين الطرفين في منطقة «المفاليس» ببلدة حيفان جنوب شرق تعز، أسفرت عن مقتل 5 متمردين وعنصرين من المقاومة الشعبية التي أحبطت هجوماً واسعاً للحوثيين على مواقعها في قرية الصيار شمال بلدة الصلو المجاورة.