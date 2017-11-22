«كونسورتيوم» يستكمل تمويل «ريم مول»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة أجيليتي، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» والشركة الوطنية العقارية، وهو اتحاد الشركات المكون لكونسورتيوم مجمع ريم مول وجهة المتعة والترفيه والتسوق في أبوظبي، عن استكمال تمويل المشروع البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، من خلال توقيع أكبر تسهيل ائتماني لأصل عقاري في دولة الإمارات في عام 2017.

وقال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «إن مناخ الأعمال في أبوظبي هو أحد أهم الأمور التي تجعلها جذابة للمستثمرين، وتقوم مجموعة أجيليتي باستثمارات كبيرة في الإمارة، إذ نؤمن بشدة في مشروع ريم مول وفي آفاق النمو». ويوفر مجمع ريم مول نحو 450 متجراً للعلامات التجارية المحلية والعالمية، والمطاعم والتسلية والترفيه على مساحة تقدر بـ 2 مليون قدم مربعة «2.9 مليون قدم مربعة مساحة إجمالية»، منها 85 محلاً للمأكولات والمشروبات، فضلاً عن مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية المخصصة للعائلات، بما في ذلك حديقة أبوظبي الثلجية.وقامت شركة الفروانية بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 457 مليون دولار لمدة سبع سنوات مع بنوك إقليمية ودولية، تحديداً بنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الكويتي، وبنك نور وبنك ستاندرد تشارترد، حيث تخضع هذه الاتفاقية لبعض الشروط النهائية التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريباً.