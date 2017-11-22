دوري الكيك بوكسينج ينطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج موسمه الرياضي الأول الجمعة المقبل بصالته الرياضية في مقر نادي أبوظبي الرياضي للفروسية، وذلك بانطلاقة بطولة دوري الكيك بوكسينج لفئتي الشباب والناشئين بين 10 إلى 17 سنة، ويشارك في البطولة الافتتاحية 12 فريقا من جميع إمارات الدولة تمثل أبوظبي ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة.

وحددت لائحة البطولة المنافسة في فئات لايت كونتك وفل كونتك، والتي تمثل فنون ألعاب الدفاع عن النفس، وتحددت الفئات العمرية المشاركة في البطولة من 10 إلى 14 سنه، أما منافسات فئة الشباب، فستكون في استايل لوكيك.. وحدد لجنة المسابقات مشاركة 150 لاعبا في منافسات البطولة الافتتاحية للفئتين، ويشرف على إدارة المباريات كادر اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

ووجه عبد الله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج لجنة المسابقات بضرورة الحرص على إنجاح الجولة الافتتاحية، وتوفير كافة متطلبات النجاح للبطولة، تجاوباً مع حماس ورغبه كافة الأندية الأعضاء التي سارعت للمشاركة في البطولة الذي يشكل دعماً لجهود الاتحاد خلال المرحلة القادمة.. كما وجه لجنة المنتخبات والمدربين المكلفين بضرورة متابعة تصفيات البطولة لرصد الأسماء التي تبرز خلال تصفيات البطولة للفئتين، ما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية العمرية، والعمل على توفير الصقل والاحتكاك لهم.