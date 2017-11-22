كأس العين للقدرة في بوذيب غداً

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات يدشن النادي موسمه الجديد غداً في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم بإقامة سباق كأس العين لركوب القدرة والتحمل الذي يقام على مدى يومين بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية.

وينطلق برنامج اليوم الأول عند السادسة والربع صباحاً بالخيول المشاركة في السباق التأهيلي الدولي «نجمتان» للكبار لمسافة 120 كيلومتراً، على أربع مراحل، يليه في السابعة والنصف صباحاً السباق التأهيلي المحلي لمسافة 40 كيلومتراً على مرحلتين، فيما يبدأ الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في السباقين المذكورين الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

أما برنامج اليوم الثاني من السباق فيبدأ صباح الجمعة المقبل، إذ ينطلق في السادسة والربع السباق التأهيلي الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120 كيلومتراً وعلى أربع مراحل يليه في السابعة إلا ربع السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80 كيلومتراً وعلى ثلاث مراحل وينطلق في السابعة والربع السباق التأهيلي المحلي لمسافة 80 كيلومتراً وعلى ثلاث مراحل، ويبدأ الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في السباقات الثلاثة المذكورة الساعة الثانية من بعد ظهر الغد.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أهمية السباق، باكورة الموسم الجديد للقدرة، الذي يتضمن أكثر من عشرين سباقاً يمتد تنظيمها حتى شهر مارس القادم وتقام جميعها وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب الذي يركز على التنافس الشريف وعلى صحة الخيل وسلامتها والعودة بالسباقات إلى سابق عهدها إضافة إلى قوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

وقالت اللجنة: «الاستعدادات المكثفة تجرى حالياً في قرية بوذيب العالمية للقدرة وتشمل كل مرافقها، حيث تم تجهيز المركزين الإعلامي والإداري وبوابات دخول وخروج الخيول إضافة إلى العيادة البيطرية ومنطقة الفحص البيطري ومسارات السباقات الطبيعية بما يتناسب وعدد السباقات وفئات المشاركين وأعمارهم».