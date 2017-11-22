انطلاق المعرض التجاري التايلاندي في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مركز إكسبو الشارقة «المعرض التجاري التايلندي 2017»، الذي انطلق أمس بمشاركة أكثر من 100 عارض من تايلاند يقدمون عروضاً مذهلة على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التايلندية عالية الجودة.

حضر حفل الافتتاح في مركز إكسبو الشارقة، كومات كمالنافين سفير تايلاند لدى الدولة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد راشد ديماس، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأكافوت تانغسيلكيو سونغ، المدير الإداري لشركة فيغا للتجارة البينية والمعارض.وقال سيف محمد المدفع، إن الشارقة تعتبر مركزاً رئيساً للتجارة، ومنصة إقليمية يتمركز فيها عدد كبير من الشركات العالمية، ويعكس استضافة مركز إكسبو الشارقة للمعرض التجاري التايلندي اهتمام المركز بتعزيز حضور الشركات التايلندية في الإمارة.

وجاء اختيار مركز إكسبو الشارقة لإقامة المعرض لكون إمارة الشارقة وجهة مفضلة للشركات ومركزاً حيوياً للأعمال ووجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى أن يحقق المعرض مستهدفاته في توفير فرص ثمينة للمستثمرين ورواد الأعمال من الإمارات والمنطقة للالتقاء مع نظرائهم التايلنديين وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، واجتذب المعرض الذي يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، أكثر من 100 عارض من تايلاند يقدمون عروضاً مذهلة على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التايلندية عالية الجودة والمبتكرة، مثل منتجات التجميل والصحة والأزياء والأكسسوارات، إضافة إلى المنتجات المنزلية والحياة اليومية والأطعمة والمشروبات التايلندية، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرائدة في مجالات البناء والامتيازات والخدمات الطبية والعلاجية والمستشفيات وغيرها.