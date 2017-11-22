انطلاق المعرض التجاري التايلاندي في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)
استضاف مركز إكسبو الشارقة «المعرض التجاري التايلندي 2017»، الذي انطلق أمس بمشاركة أكثر من 100 عارض من تايلاند يقدمون عروضاً مذهلة على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التايلندية عالية الجودة.
حضر حفل الافتتاح في مركز إكسبو الشارقة، كومات كمالنافين سفير تايلاند لدى الدولة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد راشد ديماس، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأكافوت تانغسيلكيو سونغ، المدير الإداري لشركة فيغا للتجارة البينية والمعارض.وقال سيف محمد المدفع، إن الشارقة تعتبر مركزاً رئيساً للتجارة، ومنصة إقليمية يتمركز فيها عدد كبير من الشركات العالمية، ويعكس استضافة مركز إكسبو الشارقة للمعرض التجاري التايلندي اهتمام المركز بتعزيز حضور الشركات التايلندية في الإمارة.
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