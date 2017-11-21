قلق يجتاح أوروبا بعد تعثر ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم

عواصم (وكالات)

قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالإجماع، عدم الدخول في ائتلاف حاكم مجدداً مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مؤكداً استعداده لخوض انتخابات مبكرة، وذلك عقب فشل مفاوضات مماثلة للمستشارة لتشكيل تحالف حاكم مع «الخضر» والحزب «الديمقراطي الحر». وأثار فشل مفاوضات حكومة ائتلافية في ألمانيا قلق الشركاء الأوروبيين. وقال وزير الخارجية الهولندي هالبه زيليسترا في بروكسل أمس، «ألمانيا دولة مهمة للغاية في أوروبا، ولذلك فإنه يصبح من الصعب للغاية الآن اتخاذ قرارات مهمة في بروكسل» مضيفاً أن إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا سيكون «الخيار الأسوأ».

ومن جانبه، قال الوزير التشيكي المختص بالشؤون الأوروبية، أليس شميلار، إنه يأمل في تشكيل حكومة ألمانية قوية في أسرع وقت ممكن. كما قال وزير الخارجية البلجيكي، ديدير ريندرس، إن تشكيل ائتلاف حاكم، صار يحتاج إلى وقت طويل في كثير من الدول حالياً، موضحاً أن بلجيكا وهولندا مرتا بذلك أيضاً. وفي وقت سابق أمس، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه إزاء فشل مفاوضات ائتلاف ما يعرف ب«جامايكا» في ألمانيا، محذراً «ليس من مصلحتنا أن يتعثر الأمر».

وفي أعقاب نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة للتحالف المسيحي بزعامة ميركل في انتخابات سبتمبر الماضي، اضطرت المستشارة الألمانية للدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف ثلاثي يجمع تكتلها المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

أكدت ميركل أنها تفضل إجراء انتخابات جديدة على قيادة حكومة أقلية، مضيفة «أرى أن إجراء انتخابات جديدة سيكون الطريق الأفضل».

كما أبدت استعدادها لقيادة حزبها المسيحي الديمقراطي لخوض انتخابات جديدة في البلاد، قائلة إنها «امرأة لديها مسؤولية واستعداد للاستمرار في الاضطلاع بهذه المسؤولية».