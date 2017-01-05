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الكويت تؤكد التزامها باتفاق «أوبك»

توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية ترفع أسعار النفط
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تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

لندن (رويترز، وام)

ارتفعت أسعار النفط أمس، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركي وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتاً إلى 55.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، وبلغ عقد برنت مستوى جديداً هو الأعلى في 18 شهراً في الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة عند 52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتاً عن سعر التسوية السابقة.

وقال بيارنه شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي ماركتس في أوسلو: «ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم، إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ستشهد انخفاضاً، كلها عوامل ساهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة». وتوقع محللون، استطلعت رويترز آراءهم، أن تظهر البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأميركية انخفاضاً قدره 1.7 مليون برميل يوم الخميس.

وفي علامة على تحسن السوق أيضاً يتوقع بعض التجار أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات الخام إلى آسيا في فبراير المقبل.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الالتزام دولة الكويت الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الذي يقضي بخفض إنتاج المنظمة بحوالي/ 1.2/ مليون برميل يومياً ابتداءً من شهر يناير الجاري. ... المزيد
     
 

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