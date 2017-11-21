«الجامعة» تؤكد أهمية دور الإعلام الإلكتروني لمواجهة الإرهاب

القاهرة (وام)

أكدت جامعة الدول العربية أمس أهمية دور الإعلام الإلكتروني في سرعة تلقي المعلومة وتبادل الخبرات والتجارب لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الـ11 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التابعة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكدت أبو غزالة أهمية ما ورد في قرار وزراء الخارجية العرب أمس الأول بخصوص حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران التي تبث على الأقمار الصناعية العربية، باعتبار «أنها تشكل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية».

من جانبه، أكد مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل أهمية تفعيل مقترح إنشاء قناة تمثل الدول العربية على موقع «يوتيوب» مع ضمان تفعيل أداء الموقع الإلكتروني بالبصمة الإلكترونية.

وناشد الغويل ضرورة تزويد هذا الموقع بالدراسات والأبحاث اللازمة المتعلقة بكيفية مواجهة الإرهاب بهدف تعميم الاستفادة منها في الدول العربية، مؤكداً ضرورة تنفيذ توصيات ورشة عمل حول «الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية».

واستعرض عبدالله العثماني رئيس وفد المملكة العربية السعودية والمشرف على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام السعودية بعض الملاحظات العامة على الموقع الإلكتروني والتي تتضمن صعوبات فنية في التعامل مع الموقع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية التي تستغرق وقتاً طويلاً لفتح الموقع.