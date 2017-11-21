الطابور: «جلفار» لغز حضاري لم تُفك طلاسمه بعد

عبير زيتون (رأس الخيمة)
احتفلت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف رأس الخيمة الوطني الذي دشنه المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، «طيب الله ثراه»، في 19 نوفمبر 1987.
حضر الحفل، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة، ومحمد حسن السبب مدير غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وخلف سالم عنبر مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعدد من الباحثين والمهتمين بالتاريخ.
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طويلاً عن المشهد الثقافي ليعود مع إطلالة مكثفة، ومتحركة على سكة الزمن الحضاري والتاريخي القديم لإمارة رأس الخيمة، وهي تحتفل بمتحفها العريق.
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وتوقف الطابور عند ملامح حضارة «جلفار» القديمة، وكيف أصبحت منذ صدر الإسلام مدينة المآثر والفتوحات الإسلامية، ودورها في القضاء على هيمنة الفرس بقيادة عثمان بن أبي العاص، وذكر أن أصل تسمية جلفار يعود إلى فترة بداية الإسلام، وقد يكون اسماً لشخص أو زعيم قام ببناء مدينة «جلفار» قديماً، وتقول المرويات الشفهية، إن قبره موجود في المدينة تحت التلال الرملية.
وعرج الطابور على زعماء المنطقة القدماء الذين أسسوا حكم القواسم في الساحل في منتصف القرن السابع عشر الميلادي أو قبل ذلك، وأسسوا «جلفار» بقوتهم البحرية الضخمة لتقف في وجه الاستعمار القديم، وصولاً إلى أمير البحار الجلفاري العلامة أحمد بن ماجد، ونشأته وعلومه، ومؤلفاته وعلاقته بفاسكو دي جاما، مفنداً التهم التي وجهت إليه للنيل من مكانته وإرثه العلمي، مستشهداً ببعض ما جاء في مؤلفاته حول ما وصلت إليه مدينة «جلفار» من ازدهار حضاري في القرن السادس عشر.
وخلص الطابور إلى أن «جلفار القديمة» هي سجل تاريخي طويل، يستحق منا أن نواصل الكشف عن أسراره حتى نتعرف إليها، وندون تاريخها القديم، مؤكداً أن هذه مهمة صعبة، لأن تاريخ جلفار موزع في مخطوطات الهولنديين والبرتغال والإنجليز وحتى الفرنسيين والدنماركيين والإيرانيين.