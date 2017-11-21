الأرجنتين.. ومأساة الغواصة المفقودة

دانييل بوليتي وإرنيستو لوندونو - مار ديل بالاتا، الأرجنتين

يسابق فريق بحث الزمن والبحار العاصفة للعثور غواصة أرجنتينية مفقودة، بينما يتكشف خطأ تقارير مبدئية كانت قد ذكرت أن طاقم الغواصة حاول إجراء اتصالات عبر القمر الصناعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الأرجنتينية اعتمدت في بيانات متفائلة على تقارير بأن سبع محاولات للاتصال عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية أجريت من منطقة البحث قبالة شاطئ «باتاجونيا». غير أن الوزارة لم تجد أثناء تحليلها للمكالمات «دليلاً واضحاً» على أن المكالمات كانت قد أُجريت من الغواصة. ولم تعثر كذلك شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «إريديوم» على ما يؤكد أن هاتف «إريديوم» الموجود على متن الغواصة قد تم استخدامه منذ صباح يوم الأربعاء الماضي.

وفي ظل أمواج عاتية وطقس عاصف، تباطأت جهود البحث الدولية، التي امتدت إلى مساحة 186 ميلاً بحرياً. وبلغ ارتفاع الأمواج 22 قدماً، بينما أعاقت العواصف الرعدية والرياح العاتية رؤية وحركة قوات عسكرية من الأرجنتين والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي والبرازيل، تُمشّط المنطقة باستخدام سفن وطائرة.

وبالطبع، تصعّب هذه الظروف الجوية مهمة البحث عن 44 بحاراً على متن الغواصة، فإذا كانوا يواجهون مشكلة، فالوقت محدود لكي يتم الوصول إليهم، وسط اهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي، حسبما أكد المتحدث باسم البحرية الأميركية «إريك رينولدز».

والغموض الذي يكتنف مصير طاقم الغواصة «سان خوان»، وهي ألمانية الصنع، وقد دخلت الخدمة ضمن أسطول الأرجنتين منذ عام 1985، أصاب الشعب الأرجنتيني بحالة من الذهول، منذ الكشف عن نبأ اختفائها صباح يوم الجمعة الماضي. وكان آخر اتصال أجرته الغواصة عبر موجة الراديو يوم الأربعاء الماضي.