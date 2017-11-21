«بوينج 787 دريملاينر» تخدم وجهات «الاتحاد للطيران» السويسرية بالكامل

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران ترقية خدمة رحلاتها المتجهة إلى ومن سويسرا لتصبح بالكامل عبر طائرات بوينج 787 دريملاينر، حيث ستقوم بتخصيص تلك الطائرة لخدمة وجهة أبوظبي جنيف، اعتباراً من 25 مارس 2018. وتكمّل خدمات الطائرة دريملاينر إلى جنيف رحلات الشركة المنتظمة التي تربط بين أبوظبي وزيورخ، لتصبح خامس وجهة أوروبية تحظى بخدمة أسطول الاتحاد للطيران من طائرات الجيل التالي المتنامي بسرعة، وتُسيّر الاتحاد للطيران في الوقت الحالي، رحلات يومية بين العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وكلّ من جنيف وزيورخ في سويسرا.

ويشهد إدراج خدمات الطائرة 787 دريملاينر أيضاً، تغييرات على جداول الرحلات التي تواصل توفير مواعيد ملائمة وسلسة للضيوف المسافرين إلى ومن جنيف، وستكون الاتحاد للطيران، الشركة الوحيدة التي توفر وصولاً في الصباح الباكر إلى جنيف من الإمارات، ومن شأن التعديل على المواعيد أن يحسّن رحلات الربط لتشمل شبكة أوسع من الوجهات على امتداد آسيا وشبه القارة الهندية.

وتُشغّل الاتحاد للطيران في الوقت الحالي، أسطولاً من 18 طائرة طراز بوينج 787-9 دريملاينر من أبوظبي إلى 17 وجهة حول العالم، تشمل عمّان وأمستردام وبكين وبيروت وبريسبن ودوسلدورف ومدريد وملبورن وناغويا وبيرث والرياض وسيئول وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو وواشنطن وزيورخ.

وقال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «من خلال انضمام وجهة أوروبية رائجة أخرى لشبكة أسطول الشركة من طائرات بوينج 787 دريملاينر نتيح لمزيد من الضيوف فرصة السفر على متن أسطول طائراتنا من الجيل التالي».

وأضاف: «تلبي خدماتنا إلى جنيف احتياجات مسافري الأعمال والترفيه في أبوظبي وثاني أكبر مدينة في سويسرا، فضلاً عن إمكانية الربط عبر مركزنا التشغيلي إلى ومن العديد من الوجهات على امتداد شبكتنا العالمية. وسرعان ما أصبحت طائرات 787 دريملاينر أسطول الشركة الرئيسي للرحلات بعيدة المدى، ومن المنتظر انضمام مزيد من هذا الطراز للأسطول، وسنواصل البحث في إمكانية ترقية خدمات الوجهات القائمة عبر توفير مقصورات، هي الأحدث من نوعها، تمكنت من وضع معايير جديدة لأعلى مستويات الخدمة في المنطقة وعلى امتداد العالم».

وتضم طائرات الاتحاد للطيران طراز بوينج 787-9 دريملاينر، 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و28 استديو في درجة رجال الأعمال و199 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية، وتوفر أعلى مستويات الراحة والترفيه والاتصال على متن الطائرة. واستوحيت الديكورات والإضاءة على متن الطائرة من التصاميم العربية المعاصرة، متسقة مع هوية العلامة «معالم من أبوظبي» التي قدمتها الاتحاد للطيران أثناء إعادة إطلاق تصميم الطلاء الجديد لطائراتها عام 2014. وتجدر الإشارة إلى أن لدى الاتحاد للطيران 53 طائرة طراز دريملاينر قيد التسليم.