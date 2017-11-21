الجنيه السوداني يرتفع مقابل الدولار في السوق السوداء

الخرطوم (رويترز)

قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء، أمس، ليسجل 24 جنيهاً للدولار مقارنة مع 27 جنيهاً في الأسبوع الماضي بفضل إجراءات حكومية محتملة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

واجتمع الرئيس حسن عمر البشير مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وغيرهما من كبار المسؤولين، أمس، لبحث وضع العملة المحلية وسط طلب مرتفع على العملة الأجنبية عقب قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي رفع العقوبات التجارية التي فُرضت قبل عقدين. ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن الجنيه هبط سريعاً إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجدي حسن ياسين، وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، لـ «رويترز»، إن بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وإلغاء الدعم بنهاية 2019 للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأميركية. وساهم ضعف الجنيه السوداني في ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.13% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي من 34.61% في أغسطس السابق، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.