الجنيه السوداني يرتفع مقابل الدولار في السوق السوداء

الخرطوم (رويترز)
قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء، أمس، ليسجل 24 جنيهاً للدولار مقارنة مع 27 جنيهاً في الأسبوع الماضي بفضل إجراءات حكومية محتملة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
واجتمع الرئيس حسن عمر البشير مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وغيرهما من كبار المسؤولين، أمس، لبحث وضع العملة المحلية وسط طلب مرتفع على العملة الأجنبية عقب قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي رفع العقوبات التجارية التي فُرضت قبل عقدين. ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن الجنيه هبط سريعاً إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع الأخيرة.
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