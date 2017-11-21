«نيشن تاورز غاليريا» يحتفي بالموسم السياحي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مول «نيشن تاورز غاليريا»، وجهة التسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق حملة «تسوّق واربح» الجديدة ضمن جميع متاجر المركز بمناسبة حلول الموسم السياحي الجديد، وتشتمل هذه الفعالية على برنامجٍ ترفيهي زاخرٍ بالأنشطة والأجواء الشتوية والسحوبات القيمة للفوز بجوائز حصرية.

ويتميز مول «نيشن تاورز غاليريا»، بموقعه عند أسفل برجي ’نيشن‘ التوأم، ويطل على كورنيش أبوظبي ونادي ’نيشن ريفيرا‘ الشاطئي، كما يحتضن المول نخبةً من أرقى المتاجر والمطاعم الفاخرة مع تراسات مفتوحة في الهواء الطلق ومرافق عالمية الطراز.

ومع إطلاق الحملة الجديدة التي تقدم لزوار المول تجربة تسوق متميزة بين 15 نوفمبر و15 يناير2018، قال شهنواز شمس الدين محمد، رئيس عمليات التجزئة في مول «نيشن تاورز غاليريا»: «نسعى هذا العام لمفاجأة ضيوفنا والاحتفاء بهم عبر تقديم تجربة تسوق استثنائية، فإلى جانب تنظيم سحوبات قيمة للفوز بجوائز متميزة، سنقدم برنامجاً حافلاً بمجموعة من الأنشطة الترفيهية الحيوية، بما فيها عروض للموسيقا والرقص، إلى جانب فرصةٍ للاستمتاع بمشاهدة عروض بهلوانية في الهواء تحبس الأنفاس».

ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة للدخول بالسحوبات والفوز بواحدة من ثلاث جوائز قيّمة، وذلك عند إنفاقهم 100 درهم أو أكثر في منافذ المول، وسيتم إجراء السحب الخاص بداية من يوم 3 ديسمبر 2017، حيث سيحظى فائز محظوظ بإقامة مجانية لليلة واحدة في جناح ’المنهل‘ الفاخر ضمن فندق ’سانت ريجيس أبوظبي‘ ذي الخمس نجوم، ويمكن أيضاً لعشاق الشاطئ والبحر المشاركة في السحب الثاني يوم 23 ديسمبر 2017 للفوز بالجائزة الثانية، وهي عضوية مجانية لمدة عام في نادي ’نيشن ريفيرا‘ الشاطئي.

أما السحب الكبير فسوف يكون للفوز بالجائزة الكبرى والذي يعلن نهاية عروض حملة «تسوّق واربح» في 15 يناير، حيث يحصل الفائز بالسحب الكبير على سيارة ’نيسان باترول نيسمو‘ الجديدة.

ويوفر مول ’نيشن تاورز غاليريا‘ المكان الأمثل لقضاء وقت مميز خلال فصل الشتاء، بفضل وجهاته الجذابة وفعالياته الترفيهية، فضلاً عن أنشطته المخصصة للأطفال.