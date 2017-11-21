«كوانتم يوروستار»: 5 مليارات درهم سوق حلول إدارة الطاقة في الإمارات

حسام عبد النبي (دبي)

يجاوز حجم سوق حلول إدارة وكفاءة الطاقة في الإمارات 5 مليارات درهم، في ظل الاستراتيجيات الطموحة التي أعلنت عنها حكومة الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ومنها مبادرة «كفاءتي» ضمن برنامج «ترشيد»، الذي أطلقته هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتوفير أكثر من 445000 ميجاوات ساعة/‏‏ سنة من استهلاك مباني المؤسسات الحكومية والخاصة من الكهرباء، وكذلك مبادرة إعادة تأهيل 30 ألف مبنى قائم في دبي، ضمن برنامج دبي لكفاءة الطاقة، حسب ستيفانو مارتيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «كوانتم» الإيطالية للطاقة، موضحاً أنها دخلت في ائتلاف مع مجموعة «يوروستار» للتكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها دبي.

وتأسست شركة «كوانتم يوروستار» لحلول الطاقة «كيسكو» في الإمارات، وعملت على مدار العام الماضي مع جهات حكومية وخاصة عديدة على امتداد المنطقة، منوهاً أن الشركة تستهدف قريباً الإعلان عن مشروعات جديدة ضمن القطاع ذاته بقيمة 250 مليون درهم، بينها 5 مشروعات مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومشروع مع كل من هيئة مياه و كهرباء أبو ظبي، وبلدية أبوظبي.

وخلال مؤتمر صحفي في دبي، أمس، أعلنت «كيسكو» توقيع اتفاقية، مدتها 8 سنوات مع شركة «اتحاد اسكو»، تقوم «كيسكو»، بموجبها بتوفير حلول لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من ملاعب الجولف في دبي، وهي نادي خور دبي للجولف واليخوت ودبي جولف ريزيدنس.

وتوقع فادي الفارس، مدير قسم حلول إدارة الطاقة في «كوانتوم يوروستار»، أن يحقق المشروع خلال مدة تنفيذه إجمالي وفورات في الكهرباء والمياه، تقدر قيمتها بـ35 مليون درهم بواقع 4.2 مليون درهم سنوياً، وبنسبة توفير 27%، إلى جانب خفض 36 ألف طن من الانبعاثات الكربونية على مدار 8 سنوات.