150 ألف زهرة تستقبل جماهير الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)
تعج حلبة مرسى ياس بالنشاط والحركة استعداداً لانطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد لطيران الكبرى للفورمولا - 1 لعام 2017، وينتظر عشاق السرعة بصبر نافد الانطلاقة الحماسية للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا - 1 لهذا الموسم، حيث يتولى طاقم ضخم مهمة التحضير لاستضافة الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة.
وباشرت فرق أعمال التنظيف والبستنة والطلاء والأمن والسلامة العمل على تجهيز جميع مرافق حلبة مرسى ياس، ترقباً لوصول السائقين وطواقم الفرق وكبار الشخصيات والمشاهير والإعلاميين، بالإضافة إلى 60 ألف متفرج من مختلف أنحاء العالم.
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ويعمل فريق مختص على تقديم الحلبة بأفضل حلة مستخدمين 4500 لتر من طلاء «أزرق ياس» و720 لتراً من الطلاء ذي اللون العاجي و1440 لتراً من الطلاء الأحمر و1440 لتراً من الطلاء الأبيض.
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