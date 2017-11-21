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ياس تتزين بحلة زاهية استعداداً لـ 4 أيام من المتعة والسرعة

150 ألف زهرة تستقبل جماهير الفورمولا-1
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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تعج حلبة مرسى ياس بالنشاط والحركة استعداداً لانطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد لطيران الكبرى للفورمولا - 1 لعام 2017، وينتظر عشاق السرعة بصبر نافد الانطلاقة الحماسية للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا - 1 لهذا الموسم، حيث يتولى طاقم ضخم مهمة التحضير لاستضافة الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة.

وباشرت فرق أعمال التنظيف والبستنة والطلاء والأمن والسلامة العمل على تجهيز جميع مرافق حلبة مرسى ياس، ترقباً لوصول السائقين وطواقم الفرق وكبار الشخصيات والمشاهير والإعلاميين، بالإضافة إلى 60 ألف متفرج من مختلف أنحاء العالم.

وعلق الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «تشهد الحلبة نشاطاً متواصلاً وحركة لا تتوقف مع اقتراب موعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي. تسير أعمال الاستعداد لعطلة أسبوع السباق على قدم وساق لتظهر الحلبة على أفضل شكل، وتمنح الزوار على المدرجات ومتابعي السباق عبر شاشات البث أفضل تجربة فورمولا - 1. ومنذ انطلاق السباق في دورته الأولى عام 2009، نعمل بشكل متواصل على تطوير سير العمليات، فهذا الإنجاز اللوجستي الضخم ثمرة تخطيط متأن يستغرق 12 شهراً».

ويعمل فريق مختص على تقديم الحلبة بأفضل حلة مستخدمين 4500 لتر من طلاء «أزرق ياس» و720 لتراً من الطلاء ذي اللون العاجي و1440 لتراً من الطلاء الأحمر و1440 لتراً من الطلاء الأبيض.

وتتفرد حلبة مرسى ياس بلون «أزرق ياس» الذي يزين مساحات متنوعة من أرضها، ويحمل اللون الذي اختير خصيصاً لقربه من لون مياه الخليج العربي اسم «بانتون 321»، ويتوجب على الفريق المسؤول عن طلاء أطراف مسار الحلبة التي تتميز بلونها الأبيض، وينبغي تكرار العملية أربع مرات متتالية، وهذا يماثل طلاء خط بطول 26 كيلومتراً، وتستهلك العملية برمتها 450 لتراً من الطلاء الأبيض. ... المزيد
     
 

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