«فورمولا-1 للمدارس».. رياضة الفكر

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعتقد البعض أن حلبة مرسى ياس تهتم فقط بمنافسات رياضة السيارات وتنظيم السباقات، ولكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن الحلبة تقوم بدور رياضي تعليمي تثقيفي اجتماعي على مدار العام من خلال عدة فعاليات وبرامج توعوية وتعليمية تتضمنها روزنامة تخطت أكثر من 400 حدث وفعالية رياضية واجتماعية.

ويأتي برنامج فورمولا - 1 للمدارس في مقدمة البرامج التي أطلقتها الحلبة منذ خروجها إلى النور عام 2009، ولا يعتمد البرنامج الذي يعد شديد الخصوصة في نوعه وهدفه على الرياضة بحد ذاتها، ولكنه في الأساس يهدف إلى رياضة الفكر والعلم من خلال تطوير عقول أبناء وبنات الوطن والمساعدة على الابتكار والاختراع في مجال رياضة السيارات.

ويعنى البرنامج بعلوم التكنولوجيا، وتفصيلاً يهتم بالتطبيق العملي للعلوم التي يدرسها الطلبة والطالبات، ويمكن للطلبة من 8 إلى 18 عاماً الانضمام إلى البرنامج المتاح في مختلف مدارس الدولة.

ويشمل البرنامج ثلاث مراحل، الأولى فورمولا إثارة لطلبة المرحلة الابتدائية، والثانية فورمولا في المدارس للمرحلة المتوسطة، وفورمولا التحدي الرباعي للمرحلة الثانوية.