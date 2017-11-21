حمد بو عميم: اقتصاد دبي ينمو %4 في 2018

دبي (الاتحاد)

قال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الدراسات والتحليلات التي قامت بها الغرفة مؤخراً لأوضاع السوق وحركة الاستثمار على المستوى المحلي، تؤكد الرؤية المتفائلة للوضع الاقتصادي في دبي خلال العام 2018 حيث يُتوقع استمرار معدلات النمو في الاقتصاد حول معدل ما بين 3 إلى 4%، لافتاً إلى المزايا التنافسية التي تجعل دبي قادرة على التطور، والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بمقر المكتب الإعلامي.

وأكد بوعميم، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة، علاوة على أثر تلك الرؤية في تمكين مجتمع الأعمال من التعرّف على الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية الاستفادة منها.

ولفت إلى أن دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات ما بعد النفط بما تشمله من نهج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع التجارة أحد ركائزه الأساسية.