200 قافز في مونديال المظلات للتزحلق على الماء

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء 2017 تفاصيل الحدث الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى الأول من ديسمبر بمشاركة 200 قافز من 25 دولة، ويمثل منتخبنا فيها 4 لاعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة أمس، بمقر اتحاد الرياضات الجوية بنادي سكاي دايف دبي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ونصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد يوسف نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية، وماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، وسالم أكرم الحوسني أمين عام الاتحاد، رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وراشد محمد من مجلس دبي.

ونقل نصر النيادي، تحيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن الأنظار سوف تتجه إلى دبي للحدث العالمي الكبير الذي يضم نخبة القافزين في التزحلق على الماء، من 25 دولة أبرزها أميركا وروسيا، وكلاهما من أكبر الوفود المشاركة في الحدث، وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وغيرها من الدول المتقدمة في اللعبة، في الوقت الذي لا يوجد فيه سوى الإمارات كممثل للعرب في الحدث.

وأضاف: الرياضة مكلفة للغاية وتحتاج إلى دعم كبير ولدينا فريق عالمي يتدرب باستمرار ويشارك في البطولات وله إنجازاته على المستوى العالمي وأيضاً أرقامه العالمية التي حققها، ونأمل أن نحقق بهذا المنتخب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.