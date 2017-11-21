«روح الاتحاد» يواجه «عام الخير» على كأس «اليوم الوطني» للبولو

غنتوت (الاتحاد)

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، إقامة بطولة اليوم الوطني الـ 46 للبولو على كأس «روح الاتحاد» برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، يوم الجمعة المقبل بالملعب الرئيس في النادي، ضمن الاحتفالات بعام الخير.

ويفتح النادي أبوابه بالمجان أمام الجمهور للمشاركة في الاحتفالية، اعتباراً من الواحدة بعد الظهر، حيث يقدم النادي بالتعاون مع العديد من الجهات، المأكولات الشعبية المجانية.

وتبدأ في الثانية بعد الظهر، الفعاليات المجتمعية بمشاركة فرق الفنون الشعبية، حيث تقدم الفرقة الحربية نماذج لتراث الإمارات الخالد ابتهاجاً بتلك المناسبة، ومسيرة الدراجات النارية، مكونة من 46 دراجة تحمل علم الدولة، بجانب العديد من الفقرات.

وفي الخامسة مساء، يبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، مع وصول راعي الاحتفال وكبار المدعوين من المسؤولين، حيث يقوم راعي الحفل بإسقاط كرة المباراة التي تجمع بين فريقي روح الاتحاد وعام الخير 2017.