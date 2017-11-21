500 متخصص في مؤتمر أطباء الأندية

دبي (الاتحاد)

يرعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، الذي يقام في دبي يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، بتنظيم مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية.

ويشارك أكثر من 500 مختص في مجال الطب الرياضي، من مختلف أندية ومنتخبات العالم في المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، ويناقش الطرق العلاجية والوقائية في مجال الطب الرياضي.

وأشاد سامي القمزي رئيس مركز فيفا الطبي بدبي، بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للمؤتمر، لما فيه من دعم كبير لهذا الحدث الطبي الرياضي، وتشجيعاً للاهتمام بصحة الرياضيين بالدولة، والاستفادة من أحدث الطرق، في مجال الوقاية والعلاج من الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها الرياضي.

وأضاف، أن المؤتمر سيحقق فوائد كبيرة للمشاركين، وفي مقدمتهم الأجهزة الطبية القائمة على الرياضيين بالإمارات، نظراً لما يشكله الجانب الطبي من أهمية كبيرة في الارتقاء بالرياضة، وإعداد نخبة من الأجيال القادرة على ممارسة مختلف الألعاب، في ظروف إيجابية، تؤهلها للوصول إلى مستويات متطورة، والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المحلية والخارجية.

ويشهد مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية إقامة محاضرات وجلسات وورش عمل، يقدمها أبرز المختصين على مستوى العالم، بحضور رئيس اللجنة الطبية في الفيفا الدكتور ميشيل دوخ، بالإضافة إلى أطباء أعرق الأندية العالمية والمنتخبات.

ويتطرق المؤتمر لأحدث طرق العلاج لإصابة الوتر، من خلال ورشة عمل، وعن الطرق العلاج لإصابة الرباط الصليبي في منافسات كرة القدم، واستخدام إبرة الليزر لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، والتمارين الرياضية الطبية حول العالم والتطور البحثي في هذا الشأن، والبيئة والجنس في طب كرة القدم.

كما يناقش المؤتمر التحديات المستقبلية التي تواجه طبيب الفريق، سواء مع النادي أو المنتخب، ويحصل المشاركون في نهاية المؤتمر على شهادة مشاركة معتمدة من «الفيفا»، وكذلك هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة في إطار التعليم الطبي المستمر، والتطوير المهني للعاملين في القطاع.