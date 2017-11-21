نجوم الجزيرة يستعرضون في «تفاعلية» كأس العالم للأندية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض نجوم نادي الجزيرة مهاراتهم وفنونهم الكروية خلال زيارة برنامج الأنشطة التفاعلية المتنقلة لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 مؤخراً لمقر تدريبات الفريق في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وشارك في فعاليات التحدي الكروي للأنشطة التفاعلية النجوم أحمد العطاس، وسلطان برغش، والبرازيلي رومارينهو، ومدرب حراس الجزيرة والحارس السابق لأرسنال الإنجليزي مانويل ألمونيا.

وجاءت مشاركة نجوم الجزيرة في تحديات الأنشطة التفاعلية المتنقلة قبل بدء حصتهم التدريبية في إطار استعداداتهم المتواصلة للمشاركة للمرة الأولى في مونديال الأندية كبطل للبلد المضيف عندما يلتقون في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 6 ديسمبر في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال سلطان برغش، متوسط ميدان الجزيرة: «شكلت الأنشطة التفاعلية المتنقلة تجربة رائعة للاعبين وهي أنشطة مميزة وممتعة للجمهور وتتيح للجميع اختبار مهاراتهم الكروية، ومعايشة أجواء كأس العالم للأندية، كما تشجع عشاق كرة القدم على حضور مباريات البطولة التي تنطلق بعد أيام قليلة». وحول مشاعر المشاركة في البطولة، قال مدافع الجزيرة أحمد العطاس: «نحن كلاعبين نتطلع للمشاركة في هذا العرس الكروي العالمي وحفر أسمائنا في سجل إنجازات البطولة، وتشكل البطولة حدثاً مهماً لنا نحن كلاعبين في الجزيرة، وسفراء للكرة الإماراتية تراقبنا عيون جماهيرنا الوفية والمجتمع الإماراتي ووسائل الإعلام العالمية».

وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا للتمثيل المشرف للنادي والدولة، فنحن فريق قوي ولدينا أسلوبنا الخاص للعب كرة القدم، وسنعمل بجد لتحقيق إنجاز كروي جديد للإمارات كما سنكافح للظهور مجدداً في النسخة القادمة من البطولة، وشخصياً كمدافع أتطلع للقاء رونالدو وإيقاف هجماته التي كثيراً ما تكون خطرة على المرمى».

وكشف الهولندي يان فيرسلاين، مساعد مدرب الجزيرة، عن ارتفاع معنويات نجوم «فخر أبوظبي» قبيل انطلاق مباريات البطولة، مؤكداً إدراك اللاعبين أهمية عاملي الأرض والجمهور، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على استعدادات الفريق لمباراة الافتتاح والرغبة الكبيرة لدى الجميع بالمضي بعيداً في مشوار البطولة.

وأضاف أن الجزيرة هو فريق البلد المضيف، وقال: «تقع على عاتق اللاعبين كافة مسؤولية التمثيل المشرف للدولة في هذا المحفل الرياضي العالمي، معرباً عن أمله بحضور جماهير الكرة الإماراتية كافة لمساندة الجزيرة في مهمته العالمية، وأيضاً حضور مختلف عشاق الساحرة المستديرة من داخل وخارج الإمارات لمباريات الفريق في البطولة».

يذكر أن اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات أطلقت الأنشطة التفاعلية المتنقلة للبطولة لتعزيز التفاعل المستمر والتواصل المباشر مع فئات الجمهور كافة وعشاق كرة القدم في الدولة عبر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الجماهيرية الحيوية على امتداد الدولة للتحضير لانطلاق البطولة يوم 6 ديسمبر المقبل.