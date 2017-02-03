أسماء «شهداء الوطن» إلى الفضاء

عمر الأحمد (أبوظبي)
ابتكرت وكالة الإمارات للفضاء، وسام «شهيد الوطن»، ليكون أولى مبادرتها في عام الخير، تكريماً لشهداء الوطن.
وقالت شيخة المسكري الرئيس التنفيذي للابتكار بالوكالة: إن الوسام يتضمن اسم الشهيد وموقع وتاريخ استشهاده، وسيرفع إلى محطة الفضاء الدولية ثم يعاد إلى الأرض ويوزع على أسرته في يوم الشهيد.
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بدوره قام راشد الزعابي مخطط استراتيجي أول في وكالة الإمارات للفضاء، بعرض وشرح معروضات الوكالة، منها قطعة مصنعة في الإمارات العربية المتحدة وسيتم استخدامها في مشروع «مسبار الأمل» الذي سيتم إطلاقه في عام 2020 لاستكشاف المريخ، كما يتم عرض طوابع تحمل صور سفن فضائية، ورواد فضاء، وأسماء لعلماء الفلك. وقال الزعابي: تعود هذه الطوابع إلى ما قبل الاتحاد مما يدل على أن فكرة خوض غمار الأنشطة الفضائية لدى قادتنا لم تكن جديدة، بل هي قديمة، وكانت حلماً وتحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بعزم وإرادة القيادة الرشيدة.
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كما شاركت اليابان متمثلة بوكالة الفضاء اليابانية، التي تشمل عدة شركات متخصصة في صناعة الأقمار الصناعية وقطعها، وشركات يابانية بحثية تقوم بدراسة طبقات الجو عن طريقة إرسال أقمار صناعية، والتي تقوم بأخذ عينة من طبقات الجو لدراستها، كما تشارك أيضاً الشركات المتخصصة في الترفيه «كشركة ALE « والتي تقوم باستعراضات عن طريق أقمار صناعية والتي تقوم بدورها بعرض للنجوم على مستوى المدن الكبرى.
كما يقدم الجناح الياباني محاضرات للطلبة لتعريفهم بأبرز الابتكارات وأحدث التطورات التقنية التي قدمتها الشركات اليابانية في مجال الأنشطة الفضائية.