أسماء «شهداء الوطن» إلى الفضاء

عمر الأحمد (أبوظبي)

ابتكرت وكالة الإمارات للفضاء، وسام «شهيد الوطن»، ليكون أولى مبادرتها في عام الخير، تكريماً لشهداء الوطن.

وقالت شيخة المسكري الرئيس التنفيذي للابتكار بالوكالة: إن الوسام يتضمن اسم الشهيد وموقع وتاريخ استشهاده، وسيرفع إلى محطة الفضاء الدولية ثم يعاد إلى الأرض ويوزع على أسرته في يوم الشهيد.

وكانت الوكالة كشفت عبر منصتها في المعرض المصاحب لمؤتمر «الفضاء العالمي» الذي اختتم أعماله مؤخراً عن الوسام، الذي يعبر عن تقديرها للشهداء الأبرار، لافتة إلى أنه سيتم عمل أوسمة بأسماء شهداء الوطن، ونقلها إلى محطة الفضاء الدولية.

بدوره قام راشد الزعابي مخطط استراتيجي أول في وكالة الإمارات للفضاء، بعرض وشرح معروضات الوكالة، منها قطعة مصنعة في الإمارات العربية المتحدة وسيتم استخدامها في مشروع «مسبار الأمل» الذي سيتم إطلاقه في عام 2020 لاستكشاف المريخ، كما يتم عرض طوابع تحمل صور سفن فضائية، ورواد فضاء، وأسماء لعلماء الفلك. وقال الزعابي: تعود هذه الطوابع إلى ما قبل الاتحاد مما يدل على أن فكرة خوض غمار الأنشطة الفضائية لدى قادتنا لم تكن جديدة، بل هي قديمة، وكانت حلماً وتحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بعزم وإرادة القيادة الرشيدة.

من جانبها أكدت أمل عز الدين مدير الخدمات الحكومية بشركة «ثريا» للاتصالات على أهمية المؤتمر من خلال التعريف بالشركة كشركة إماراتية رائدة في مجال الأنشطة الفضائية، وذكرت أن الإمارات من الدول القليلة التي تضم عدة شركات مزودة للأنشطة الفضائية على مستوى العالم مما يجعل لها مكانة مرموقة في هذا المجال. وأشارت عز الدين إلى أن «ثريا» تهتم بشكل كبير بتأهيل الكوادر الوطنية وتأهيلها لدخول مجال صناعة الفضاء وخدماتها قائلة: تفتخر شركة «ثريا» باستقبال طلبة الجامعات لتقوم بتدريبهم وتأهيلهم ثم يكون لهم مطلق الحرية في الانضمام للشركة أوالبحث عن فرص وظيفية في مكان آخر.

كما شاركت اليابان متمثلة بوكالة الفضاء اليابانية، التي تشمل عدة شركات متخصصة في صناعة الأقمار الصناعية وقطعها، وشركات يابانية بحثية تقوم بدراسة طبقات الجو عن طريقة إرسال أقمار صناعية، والتي تقوم بأخذ عينة من طبقات الجو لدراستها، كما تشارك أيضاً الشركات المتخصصة في الترفيه «كشركة ALE « والتي تقوم باستعراضات عن طريق أقمار صناعية والتي تقوم بدورها بعرض للنجوم على مستوى المدن الكبرى.

كما يقدم الجناح الياباني محاضرات للطلبة لتعريفهم بأبرز الابتكارات وأحدث التطورات التقنية التي قدمتها الشركات اليابانية في مجال الأنشطة الفضائية.