«الفيفا» يؤجل إعلان «حكام روسيا» انتظاراً لمونديال الأندية

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، تأجيل الإعلان الرسمي عن أسماء أطقم التحكيم المؤهلة لمونديال موسكو 2018، إلى ما بعد مونديال الأندية بالعاصمة أبوظبي، الذي يقام من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، وذلك تأكيداً لما أشارت إليه «الاتحاد»، يوم الجمعة الماضي.

وكانت لجنة الحكام دعت لعقد اجتماع تعارفي في زيورخ للتشكيل الجديد لها برئاسة الإيطالي كولينا، وكان جدول الأعمال يتضمن الإعلان عن المرشحين للمونديال، ولكن رأت اللجنة عدم التسرع وتأجيل الأسماء مع حصرها إلى 38 حكماً للساحة فقط، بدلاً من 45 كما كان محدداً سابقاً، وانتظار الوقوف على قدرات أصحاب الصافرة في السيمنار الأخير للمرشحين، والذي تستضيفه أبوظبي من السبت إلى الأربعاء المقبلين.

وتفيد المتابعات أن المؤشرات الخاصة بفرص محمد عبد الله، حكمنا الدولي المرشح للمونديال، في تزايد مستمر، لا سيما بعدما اتخذ «الفيفا» قراراً باستبعاد الحكم القطري، الذي كان ضمن الأطقم المرشحة عن آسيا لمونديال موسكو، لسوء المستوى مقارنة ببقية الأسماء المرشحة، وبهدف تقليص القائمة لأفضل أطقم بالقارة.

ما قلص المرشحين من آسيا الآن إلى 6 أسماء، من ضمنهم محمد عبد الله، إلى جانب كل من، الأوزبكي رافشان، الياباني ساتو، السعودي فهد المرداسي، البحريني نواف شكر الله، والإيراني علي رضائي.