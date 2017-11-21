أجانب «الصقور» أمام «خيارات مفتوحة» في «الميركاتو»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يسابق نور الدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات، الوقت لتصحيح الأخطاء التي رافقت فريقه أمام الوحدة في الجولة الماضية من الدوري مع اقتراب العد التنازلي للقاء المرتقب أمام الجزيرة ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وذلك في محاولة لترتيب أوراق الفريق والسعي للعودة بنقطة على أقل تقدير من أبوظبي، لتجاوز مرحلة النتائج السلبية في الدوري، إثر الخسارة السادسة أمام «العنابي» وتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط فقط من 8 مباريات.
وتسبب الأداء السلبي للاعبين الأجانب في تكهنات عدة وتوقعات كثيرة حول مصيرهم مع الفريق، خصوصاً أن خليل الطويل، مشرف الفريق الأول، تحدث بعد لقاء الوحدة صراحة عن رغبة النادي في أداء أفضل للاعبين، أو اللجوء إلى خيار التغيير لكل لاعب لا يخدم طموحات الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك في إشارة واضحة إلى المباريات التي تسبق «الميركاتو الشتوي».
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وحرص العبيدي على التحدث مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة وتجاوز الأخطاء الفردية التي تسببت بدرجة كبيرة في الخسارة برباعية أمام الوحدة وضرورة البحث عن النتائج الإيجابية قبل وصول المنافسة إلى نهاية الدور الأول.
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وشدد العبيدي على أهمية الأداء القوي والتركيز العالي والابتعاد عن الأخطاء التي كانت سبباً في الخسارة أمام الوحدة، والعمل على كل المعطيات الإيجابية التي بدت على الفريق في الجولة الماضية من الدوري، خصوصاً أن الفريق نجح في صناعة الكثير من الفرص أمام المرمى، لكن لم تستغل بالطريقة المطلوبة وصمد نحو 28 دقيقة قبل الهدف الذي أحرزه المدافع أحمد محمد بالخطأ في مرماه.