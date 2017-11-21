«الانفلات».. داء يبحث عن الدواء

علي معالي (دبي)

كلمات حسن زهران مدافع عجمان عقب مباراة فريقه أمام الشارقة، بشأن الانفلات اللفظي من أحد الجماهير بـ «شتائم» طالت الأب والأم، تضعنا أمام ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا وملاعبنا، أشار البعض إلى أنها لا تمثل «الملك»، ورأى آخرون أنها واقعة طارئة، وأصبح المهم الآن التوقف عند ما حدث والبحث عن العلاج والحلول الناجعة، والقضاء على «الفيروس» حتى لا يستفحل المرض، ولا بد من «وقفة» لمنع تكرار «الزلة» التي لا تتماشى مع قيم ومبادئ المجتمع، ونقاء المدرجات، ومن هنا طرحنا القضية على أطراف عدة.

قال الدكتور ناصر العامري اختصاصي الطب النفسي: تغيير السلوكيات يحتاج إلى الوقت، والمشكلة أن الوعي والثقافة عند الجمهور ضعيف للغاية، وبعض الأندية مثل الجزيرة والعين تنظم محاضرات للجمهور، وأتذكر أن العين يقوم بعمل توعية للجمهور، ومثلما تتم توعية اللاعبين بالإعداد النفسي والسلوكي، لا بد أن يكون هناك وعي خاص بالجماهير، من خلال وجود محاضرين في الطب النفسي، بشأن تعليم بعض السلوكيات وطرق التعامل والتشجيع. وقال: هناك طرق تشجيع خاطئة، حيث شاهدت من قبل لافتة بمدرجات نادي الشارقة مكتوب عليها «لن نتخلى عنك»، وعندنا في علم النفس هذا خطأ كبير، فإذا تم حذف كلمة «لن»، تقع الكارثة، والعقل الباطن عند الإنسان عادة لا يأخذ النفي، بل الفعل الصريح، والفعل الصريح هنا هو «نتخلى»، وبالتالي نجد العبارة تؤثر بالسلب على اللاعب بدلاً من تشجيعه. وأضاف: من وجهة نظري، لا بد من وجود مختص لمتابعة هذه الأمور، وأن يكون هناك قوة صارمة من الأمن، فلا أحد يقبل أن تتم إهانة أي شخص. وقال سبيت خاطر لاعب منتخبنا السابق: ما حدث في مدرج استاد عجمان أمر غير مقبول بالمرة، ولا بد لجمهورنا أن يدرك أن كل ما يحدث من نقل تليفزيوني وزخم إعلامي من أجل جمهورنا، وبالتالي أتمنى منه أن يستمتع باللعبة فقط.

وأضاف: لا نتمنى خسارة جمهورنا، أو أن تطوله عقوبات القانون، من خلال الغرامات أو السجن مثلاً، وأن يكون هناك تناغم بيننا جميعاً حتى نستمتع بـ «حلاوة» كرة القدم.

وطالب سبيت خاطر بوجود رجال الأمن في الملاعب بصورة أكبر، حتى لا تتفاقم الظاهرة، وهي أمور دخيلة على ملاعبنا، وقال: الألفاظ المسيئة تؤثر بصورة كبيرة على اللاعب أو حتى الحكم في أرض الملعب، وبالتالي أقول للجمهور «عليكم أن تكونوا وسيلة تحفيز لعناصر اللعبة وليس هدماً لها». ويقول محمد دعيفس مدير الاتصال الجماهيري بنادي الشارقة: الكلمات التي خرجت على لسان الشخص، مرفوضة وتصرف غير لائق، ويتم الاتفاق مع متخصصين في الطب النفسي لعمل محاضرات مناسبة وتثقيفية حتى لا تخرج كلمات لا تليق بالمجتمع مرة أخرى، وقمنا بطرد الشخص من الملعب مباشرة، لرفضنا جميعاً لما قاله.