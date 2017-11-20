«هافيلاند» ينفي خطة لحرب مالية ضد قطر

عواصم (مواقع إخبارية)

نفى مصرف هافيلاند الدولي ومقره لوكسمبورج أمس ادعاءات الإعلام القطري بشأن مشاركته أو وجود خطة لإثارة حرب مالية مع قطر. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني نقله موقع «بوابة العين» الإخبارية، إنه ينفي بقوة أية ادعاءات بسلوك غير لائق، وأنه لم ينفذ أياً من التعاملات التي يرددها الإعلام القطري، مؤكداً أنه يهتم جداً بسمعته.

وكان موقع «إنترسبت» الاستقصائي زعم في التاسع من نوفمبر أنه حصل على وثائق من بريد سفير الإمارات بالولايات المتحدة يوسف العتيبة تكشف عن وجود خطة لدى الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ودفع الاقتصاد للانهيار وتخفيض قيمة السندات المالية وزيادة تكلفتها الائتمانية، مما سيتسبب في خلق أزمة عملة تستنزف الاحتياطيات النقدية. وأكد المصرف في معرض نفيه أنه لم ينفذ أياً من التعاملات التي يرددها الإعلام القطري.