الرياض تدعو لدعم السيادة الفلسطينية بالأرضي المحتلة

الأمم المتحدة (نيويورك) ( وام)

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال للقيم والمبادئ الإنسانية والتصويت لصالح القرار الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.

جاء ذلك في كلمة السعودية ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة، والتي ألقاها عضو وفد المملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله الغنيم وبثتها وكالة الأنباء السعودية أمس.

وقال الغنيم «القوة الإسرائيلية طغت وتجبرت، ومشاريع الاستيطان وعمليات حرق الأراضي الزراعية الممنهجة، توسعت بشكل سافر يتحدى كل المواثيق والأعراف الدولية، وآن الأوان لهذه التصرفات أن تتوقف، وآن الأوان لحقوق الإنسان أن تحترم وتقدر، وأصبح من الضروري قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

وأضاف الغنيم «من هنا ستصوت المملكة لهذا القرار تجسيداً لموقفها الثابت والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني والشعوب العربية شأنها شأن الدول المحبة للسلام ورغبة منها بالعيش في شرق أوسط تنعم فيه الأجيال القادمة بواقع مستقر ومستقبل مليء بالأمل».