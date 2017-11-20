«السلطة» تطلب تسلم الوزارات في غزة لإنهاء الانقسام

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)

استعرضت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، العقبات التي تواجهها في قطاع غزة بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي، وذلك قبل اجتماع الفصائل المقرر عقده بالقاهرة غداً لبحث المصالحة، داعية إلى حلول واضحة وجذرية للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 10 أعوام. كما أعربت الحكومة عن رفضها لتوجهات الخارجية الأميركية لعدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعتبرته «خطوة غير مسبوقة»، تشجع الاحتلال على المضي قدماً في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية واشنطن إلى التراجع عن موقفها، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني، بما يساعد في توفير المناخات اللازمة لإنجاح رسالة السلام التي يدعو لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع طارئ في رام الله أمس، برئاسة رامي الحمد الله «إنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية في القطاع. وأضافت الحكومة «لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018».

وتحدثت الحكومة في البيان عن قضايا أخرى عالقة مثل تسلم سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة، مبينة أن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد 10 سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته.

في الأثناء، بدأت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، والخارج، بحزم حقائبه، استعداداً لجلسات الحوار، بعد أن تسلمت دعوات، وذلك استكمالاً لجلسات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في 21 نوفمبر. وأكدت معظم الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة المقررة غداً الثلاثاء، ولمدة يومين، بعد تأكيد الطرفين (فتح وحماس) على إصرارهما على إنهاء الانقسام نهائياً لتبقى القضايا المهمة والكبيرة على الطاولة.