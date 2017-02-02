محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تدعم تعزيز التعاون الخليجي الأخوي والاستراتيجي

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم السبل كافة التي من شأنها تعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً سموه أن ما يجمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من وشائج القربى والمحبة والعلاقات الأخوية المتينة كفيل أن يمد شعوبها بأسباب القوة والمنعة للوقوف أمام التحديات المختلفة.

وكان سموه قد بحث وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تعزيز العلاقات الأخوية، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في أبوظبي بين الجانبين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر والبناء، بما يعود بالخير والازدهار على دولة الإمارات وقطر، ويخدم مصالحهما المشتركة، في إطار المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء التشاور وتبادل الرأي حول أبرز القضايا، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد زيارة أخوية للبلاد وصلها في وقت سابق أمس، حيث كان في وداعه واستقباله في مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن الجانب القطري حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لسمو الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.