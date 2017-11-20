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أكدت أن كل أبناء الإمارات يستحقون التكريم

هدى الخميس لـ «الاتحاد»: علينا أن نكون مشاعل التنوير والانفتاح والإخاء العالمي
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تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017

حوار: فاطمة عطفة

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إن التكريم الذي حصلت عليه مؤخراً من الرئيس الفرنسي بمنحها أعلى وسام، وتسلمته من معالي وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسن نيابة عنه، ليس تكريماً شخصياً وحسب، وإنما هو تكريم للثقافة والإمارات وقيادتها الحكيمة، بقدر ما هو تكريم لصاحب كل جهد وطني وفكري وثقافي وعلمي وفني في دولة الإمارات.

وأكدت في حوار مع «الاتحاد» أن «كل تكريم يحمل في طياته مفاجأة مفرحة للنفس وسبباً للاعتزاز بالإنجاز، وكل إنجاز يحمّلنا مسؤولية أكبر، ويعطينا الحافز على الاستمرار والتصميم على استكمال مسيرة العطاء. وبالتالي، فإن المسيرة الطويلة منذ التأسيس هي مسيرة إنجاز لأبوظبي والإمارات، ولمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مسيرة تحديات ومعوقات وتذليل صعوبات، وعمل يومي وجهد كبير في سبيل إثراء الرؤية الثقافية لدولتنا، وفي هذا كلنا جنود نستحق التكريم، وكلنا نسعى لأجل خير البلاد ونهضتها الثقافية»... هنا تفاصيل الحوار:

* مر على تأسيس المجموعة 21 سنة من العمل الثقافي المتواصل، ما هي المعاني الجديدة التي يضيفها هذا التكريم، على المستوى الشخصي، والمستوى الثقافي والفني، وعلى مستوى الإمارات والمنطقة؟

** لا ينفصل المستوى الشخصي عن المستوى الثقافي والفني طالما أننا متفرغون متطوعون للعمل الثقافي والإبداعي منذ ما قبل تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في العام 1996، وعاملون بشتى الطرق والسبل لأجل استدامة النهضة الثقافية منذ البدايات الأولى المتواضعة، وصولاً إلى تحقيق التماهي التام مع أهداف الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات.

نعم، لا يزال ينتظرنا المزيد من الحراك الثقافي والدبلوماسية الثقافية، والعمل على تحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وصقل المواهب واحتضان الابتكار والمبتكرين. وأمامنا، كمؤسسات مجتمعية ذات نفع عام، المزيد من العطاء والجهد ونحن على أبواب إنجاز رؤية الإمارات 2021، ليكون جهدنا رافداً من روافد الإنجاز الوطني قيادةً وحكومةً وشعباً ومؤسسات، حاضراً ومستقبلاً، في إطار ثوابت ورؤية خطة الإمارات 2071. ومن هنا تكمن أهمية التكريم ليكون محفزاً لي وللمجموعة على الانطلاق إلى مراحل متقدمة جديدة في العمل الثقافي والفني والإبداعي. وتأتي أهمية قيامنا بواجباتنا الثقافية تجاه الوطن والآخر، مع توقيع معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة اتفاقية التعاون الثقافي بين الإمارات وفرنسا، تأكيداً لرؤية القيادة الرشيدة في توطيد علاقات الثقافة والإبداع بين البلدين، وتعزيز التعاون الثقافي الذي نعمل جميعاً على ترسيخه أداةً لإعلاء ونشر قيم التسامح والانفتاح وحوار الثقافات وتكاملها. ... المزيد
     
 

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