هدى الخميس لـ «الاتحاد»: علينا أن نكون مشاعل التنوير والانفتاح والإخاء العالمي

حوار: فاطمة عطفة

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إن التكريم الذي حصلت عليه مؤخراً من الرئيس الفرنسي بمنحها أعلى وسام، وتسلمته من معالي وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسن نيابة عنه، ليس تكريماً شخصياً وحسب، وإنما هو تكريم للثقافة والإمارات وقيادتها الحكيمة، بقدر ما هو تكريم لصاحب كل جهد وطني وفكري وثقافي وعلمي وفني في دولة الإمارات.

وأكدت في حوار مع «الاتحاد» أن «كل تكريم يحمل في طياته مفاجأة مفرحة للنفس وسبباً للاعتزاز بالإنجاز، وكل إنجاز يحمّلنا مسؤولية أكبر، ويعطينا الحافز على الاستمرار والتصميم على استكمال مسيرة العطاء. وبالتالي، فإن المسيرة الطويلة منذ التأسيس هي مسيرة إنجاز لأبوظبي والإمارات، ولمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مسيرة تحديات ومعوقات وتذليل صعوبات، وعمل يومي وجهد كبير في سبيل إثراء الرؤية الثقافية لدولتنا، وفي هذا كلنا جنود نستحق التكريم، وكلنا نسعى لأجل خير البلاد ونهضتها الثقافية»... هنا تفاصيل الحوار:

* مر على تأسيس المجموعة 21 سنة من العمل الثقافي المتواصل، ما هي المعاني الجديدة التي يضيفها هذا التكريم، على المستوى الشخصي، والمستوى الثقافي والفني، وعلى مستوى الإمارات والمنطقة؟

** لا ينفصل المستوى الشخصي عن المستوى الثقافي والفني طالما أننا متفرغون متطوعون للعمل الثقافي والإبداعي منذ ما قبل تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في العام 1996، وعاملون بشتى الطرق والسبل لأجل استدامة النهضة الثقافية منذ البدايات الأولى المتواضعة، وصولاً إلى تحقيق التماهي التام مع أهداف الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات.