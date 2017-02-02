«بلد المهاجرين».. تاريخ حافل بالانقسام حول الهجرة!

نيويورك (أ ب)
لطالما ارتبطت صورة أميركا بـ«بوتقة الانصهار» مثلما وصفها الكاتب البريطاني «زانجويل» عام 1908 في مسرحية تحمل الاسم ذاته، فهي أمة ترحب بالبائسين المرفوضين من العالم، ودولة بناها المهاجرون، وشعارها «واحد من الكثرة» من بين شعارات أخرى كثيرة!
بيد أن تاريخ أميركا مليء أيضاً بجهود إغلاق بابها الذهبي أمام القادمين من الصين ومن شرق وجنوب أوروبا، ومؤخراً من دول ذات أغلبية مسلمة، وهو ما يشي بأن علاقة أميركا بالهجرة تبقى دائماً «معقّدة».
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وقالت «ماي نجاي»، أستاذة التاريخ في جامعة «كولومبيا»، ومؤلفة كتاب «الموضوعات المستحيلة: الأجانب غير الشرعيين وصنع أميركا الحديثة»: «إن التوترات بشأن قبول أو رفض المهاجرين تظل حاضرة دائماً».
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