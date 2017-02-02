«بلد المهاجرين».. تاريخ حافل بالانقسام حول الهجرة!

نيويورك (أ ب)

لطالما ارتبطت صورة أميركا بـ«بوتقة الانصهار» مثلما وصفها الكاتب البريطاني «زانجويل» عام 1908 في مسرحية تحمل الاسم ذاته، فهي أمة ترحب بالبائسين المرفوضين من العالم، ودولة بناها المهاجرون، وشعارها «واحد من الكثرة» من بين شعارات أخرى كثيرة!

بيد أن تاريخ أميركا مليء أيضاً بجهود إغلاق بابها الذهبي أمام القادمين من الصين ومن شرق وجنوب أوروبا، ومؤخراً من دول ذات أغلبية مسلمة، وهو ما يشي بأن علاقة أميركا بالهجرة تبقى دائماً «معقّدة».

وأفادت «إريكا لي»، مدير مركز أبحاث «تاريخ الهجرة» في جامعة «مينسوتا»: «بأن كثيراً من الأميركيين سواء السياسيين أو المواطنين يتحدثون عن تأثير قرارات الإدارة الجديدة، ويقولون إننا دولة مهاجرين، وتتناقض هذه السياسات مع قيمنا المهمة، وهذا أمر حقيقي تماماً». لكنها استدركت قائلة: «لدينا أيضاً سجل حافل بحظر المهاجرين، وترحيلهم وبناء الأسوار!».

وقالت «ماي نجاي»، أستاذة التاريخ في جامعة «كولومبيا»، ومؤلفة كتاب «الموضوعات المستحيلة: الأجانب غير الشرعيين وصنع أميركا الحديثة»: «إن التوترات بشأن قبول أو رفض المهاجرين تظل حاضرة دائماً».