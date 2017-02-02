لاجئون سوريون يلوذون بآيسلندا القطبية فراراً من الحرب الأهلية

ريكيافيك (أ ف ب)

في آيسلندا حيث تعصف الرياح بشدة وتذيب الأمطار الثلوج ببطء يشعر جمعة وأسرته أنهم باتوا الآن في أمان بعد أن تركوا دمشق ولجؤوا إلى هذا البلد الذي لا يبعد كثيراً عن القطب الشمالي.

ولا يتجاوز عدد سكان آيسلندا 330 ألف نسمة وتنتشر فيها البراكين وجبال الجليد وينابيع المياه الحارة وهي لا تشكل وجهة مألوفة للاجئين الفارين من هول النزاع في سوريا.

بيد أن 118 سورياً انتقلوا منذ عام 2015 للعيش في هذا البلد على أمل بناء مستقبل مستقر. وكثير من هؤلاء لجؤوا في البدء إلى لبنان المجاور قبل أن توجههم المفوضية العليا للاجئين إلى هذا البلد.

واستقرت غالبية اللاجئين السوريين في «ريكيافيك» وضواحيها، بينما يقيم البعض في «أكوريري» على بعد 70 كم من الدائرة القطبية الشمالية. ومن بين هؤلاء جمعة ناصر وزوجته وأبناؤهما الخمسة.