العرياني يتصدر السكتون بـ216.1 نقطة

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يتواصل الصراع وتحتدم المنافسة في بطولة الرماية المفتوحة التي ينظمها النادي بمناسبة اليوم الوطني، وتشتمل على منافسات البندقية سكتون المفتوحة، البندقية سكتون لفئة الكبار والمسدس عيار 9 مم والبندقية هوائي.

وأسفرت نتائج فئة البندقية السكتون عن صدارة الرامي سعيد سالم العرياني برصيد 216.1 نقطة، يليه هادف حميد الشامسي الذي جمع 207.2 نقطة، بينما جاء ترتيب الرامي عبدالرحمن حميد الشامسي في المرتبة الثالثة وجمع 204.6 نقطة، وفي مسابقة البندقية السكتون لفئة الكبار احتل سالم عبدالله العرياني المركز الأول بـ204.4 نقطة، تلاه سلطان سعيد العرياني في المركز الثاني برصيد 199.1 نقطة، وجاء نهيل عبدالله العرياني في المرتبة الثالثة بـ198.8 نقطة.

وعلى صعيد فئة المسدس عيار 9 مم، تصدر الرامي علي مبارك عمر العمري قائمة المنافسين برصيد 202 نقطة، واحتل الرامي محمد مبارك البريكي المرتبة الثانية بـ201 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كليتون ديلرون بول الذي حل ثالثاً برصيد 200 نقطة، كما أسفرت بطولة البندقية الهوائية عن صدارة عبدالرحمن حميد الشامسي الذي جمع 207.5 نقطة وجاء هادف حميد الشامسي في المركز الثاني برصيد 205.3 نقطة، بينما احتل هندريك شرستين المركز الثالث برصيد 197.1 نقطة.

وتتواصل البطولة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً برعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم الرسمي وبنك الاتحاد الوطني الراعي الماسي وبدعم شركة كوكا كولا، وقد رصدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث السنوي سيارات وجوائز نقدية قيمة للفائزين. تأتي هذه المنافسات في إطار الاستعداد لبطولة نهائي كأس العالم للرماية على الأطباق التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 23 إلى 29 أكتوبر المقبل، كما حصل النادي من الاتحاد الدولي للرماية على الموافقة الرسمية لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق من 5 إلى 15 أبريل 2019 المؤهلة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.