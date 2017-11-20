6 ميداليات إماراتية في «إكسبو دبي لبناء الأجسام»

دبي (الاتحاد)

حققت بطولة ومؤتمر «إكسبو دبي لبناء الأجسام» نجاحاً كبيراً بحلبة التزلج في دبي مول، بمشاركة 200 لاعب من مختلف دول العالم إلى جانب توافد الشركات والأندية الرياضية التي قامت بعرض أحدث ما تم التواصل إليه من معدات وتجهيزات وأساليب تغذية رياضية.

افتتح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الفعاليات، بحضور محمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد بمجلس دبي الرياضي، وفيصل الزعابي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، وعارف ميرزا رئيس اللجنة المنظمة، وسط حضور غفير توافد على مدار ساعات الحدث.

وجاءت حصة لاعبينا مميزة في البطولة بعدما حققوا 6 ميداليات بواقع فضيتين وأربع برونزيات، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: نال الباكستاني أواس سجاد الميدالية الذهبية لوزن 70 كلجم، وحل الإماراتي بدر عيس ثانيا، في وزن 80 كلجم جاء الفلبيني روني جانجا بالمركز الأول والمصري مختار محمد ثانياً، وفي وزن 90 كلجم فاز بالمركز الأول المصري أحمد سعيد، وحل الباكستاني محمد لطيف ثانياً، والإماراتي خليفة السويدي ثالثاً، وفي الوزن المفتوح حقق الأسترالي أندريه بيل المركز الأول والإيراني هادي بور ثانياً. وفِي منافسات الفيزيك 170 سم، الفيزيك نال المركز الأول محمد نومان من باكستان، وجاء ثانيا ريم جيل من الفلبين، والثالث الإماراتي خالد علي البدواوي، وفي فئة 175 سم الأول العراقي علي أحمد القصاب، وجاء ثانياً لاعبنا محمد أحمد المطيوعي، وفاز المركز الثالث الفليبيني رومان أدمز، وفي فئة 172 سم حقق السوري ياسر صلاح المركز الأول، وجاء ثانياً الفليبيني باول كريستيان، ونال المركز الثالث لاعبنا سعيد عبيد. أما في فئة أطول من 175 سم، حقق الإيراني سعيد أفروزي المركز الأول، فيما جاء بالمركزين الثاني، والثالث على التوالي عبد الله ربيعه وعبيد الزعابي.