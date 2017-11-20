«البريميرليج».. معركة «5 نجوم»!

محمد حامد (دبي)

اشتعلت حرب النجوم في «البريميرليج»، واشتد الصراع على تحقيق الأرقام القياسية في البطولة الإنجليزية، بتأثير اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الخاصة، والذين نجحوا في تغيير وجه الدوري ليصبح أكثر متعة وإثارة، وهو الذي كان يشتهر بالقوة البدنية والالتزام التكتيكي بعيداً عن اللمسات الجمالية، مما يجعل الثقل الإعلامي والجماهيري للدوري الإنجليزي ترتفع وتيرته بصورة لم يسبق لها مثيل، مقابل تراجع بريق الليجا، وانخفاض أسهم البطولة الإيطالية.

على مستوى القمة مازال مان سيتي يعزف منفرداً، ويبدو أن الأمور سوف تستقر على هذا المنوال لفترة كبيرة مقبلة، فقد اعترف أنطونيو كونتي أنه أصبح من الصعب على أي فريق إيقاف مسيرة انتصارات وتألق مان سيتي، وهو تصريح يسير على خطى ذلك الذي أطلقه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي قال إن لقب الدوري قد يتم حسمه قبل نهايته بعدة أشهر، في إشارة إلى تفوق سيتي الواضح على الجميع.

المرحلة الـ 12 للدوري الإنجليزي شهدت تحقيق أرقام عدة، لافتة لبعض النجوم أبرزهم مسعود أوزيل نجم آرسنال، وكيفين دي بروين عقل مان سيتي، وهازارد قلب تشيلسي، وصلاح أمل ليفربول، وكذلك كان إبرا حاضراً بتصريح مثير بعد عودته إلى الملاعب لقيادة هجوم الشياطين الحمر.

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