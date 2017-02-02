إصابة عسكريين تونسيين بانفجار لغم



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 تونس(د ب أ) أدى انفجار لغم في جبال القصرين التونسية أمس إلى إصابة عسكريين اثنين، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع. وقال متحدث باسم الوزارة بلحسن الوسلاتي إن اللغم انفجر أثناء عمليات تمشيط عسكرية في مرتفعات القصرين ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ليست خطيرة. وجبال القصرين مثل الشعانبي والسلوم والمغيلة وسمامة معقل رئيسي للجماعات المسلحة التي انحسرت أنشطتها كثيرا مع تضييق الجيش الخناق من حولها وفرضه لمناطق عسكرية مغلقة. وتسببت الطرق المفخخة بألغام وسط الجبال في مقتل وجرح العشرات من العسكريين منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011.