«الزعيم» يدفع ثمن «الدقة 23%» أمام «فخر أبوظبي»!

مصطفى الديب، عبدالله عامر (العين)

أهدر «الزعيم» الفوز بـ «غرابة» أمام «فخر أبوظبي»، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد 6 فرص مؤكدة للتهديف من جانب العين، إذ صنع ثماني فرص تهديفية في المباراة، مقابل 4 فرص للجزيرة، إلا أن نسبة استغلال تلك الفرص بلغت 25% مقابل 50% لحامل اللقب، وكان العين قادراً على زيادة غلته التهديفية بسهولة، مع كل هذا العدد من الفرص في الشوط الثاني، لكن كانت دقة تسديداته أقل من المتوقع حيث سدد 13 كرة على المرمى، منها 3 مرات بين القائمين والعارضة بدقة 23%.

الأكثر غرابة أن 7 محاولات خطيرة لـ «الزعيم» من داخل منطقة الجزاء بنسبة 54%، وهو ما أكد قدرة الفريق على اختراق دفاعات «فخر أبوظبي» طوال اللقاء، لكن عابه «الرعونة» في التسديد، خاصة من جانب بيرج وكايو، بالإضافة إلى بسالة دفاع الجزيرة الذي وقف بأجساد لاعبيه عائقاً أمام 4 محاولات قريبة من المرمى، وإحقاقاً للحق فإن فاعلية هجوم الجزيرة هي العامل الإيجابي المؤثر الذي أسهم في انتزاع تلك النقطة الثمينة، لأن دقة تسديداته بلغت 37.5%، كما توغل خمس مرات داخل منطقة «البنفسج» من إجمالي 8 محاولات بنسبة 62.5%، وصحيح أن عدد المحاولات والهجمات والخطورة لمصلحة «الزعيم»، إلا أن الفارق الحقيقي بين الفريقين في مدى استغلال كل منهما للفرص المتاحة.

ولهذا فإن «الساحرة المستديرة» لا تعترف بالنتائج إلا مع صافرة النهاية فقط، حدث ذلك في قمة الجولة الثامنة مساء أمس الأول، عندما كان «الزعيم» متقدماً بهدفين، والأكثر سيطرة واستحواذاً على الكرة، لكن النتيجة النهائية أعلنت عن تعادل إيجابي بين الفريقين.

لم يستطع العين الحفاظ على تقدمه لأسباب عدة، في مقدمتها ما حدث في الدقيقة 36، عندما حاول البرازيلي كايو «الاستعراض» أمام جماهيره بمحاولة فاشلة للمراوغة، لتقطع الكرة، وتتحول إلى هدف من هجمة مرتدة استغلها «القناص مبخوت» ببراعة، وأصبحت اللقطة نقطة التحول، حيث منح الهدف قوة دفع كبيرة للجزيرة، كما أن إصابة عامر عبد الرحمن وبندر الأحبابي لعبت منعطفاً مهماً في تحول السيطرة لمصلحة الجزيرة في الشوط الثاني، فضلاً عن حالة تهاون أصحاب الأرض أمام المرمى بإهدار الفرص السهلة، وأسهمت كل هذه العوامل في خسارة «الزعيم» نقطتين وتنازله عن القمة.

أجواء الاستهتار قوبلت بردود فعل كبيرة من جماهير العين التي شنت هجوماً كاسحاً على عدد من اللاعبين في مقدمتهم البرازيلي كايو الذي نال النصيب الأكبر من الانتقادات.

وسادت حالة سخط بين أوساط مشجعي «الزعيم»، في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نهاية المباراة، وعاتبت الإدارة على عدم اتخاذ موقف أمام اللاعبين، ومحاسبتهم بعد المستوى الذي ظهروا به، والاستهتار الواضح الذي لحق بأغلبهم أمام الجزيرة والخروج بنقطة وحيدة، مما ساعد المنافس الأول الوصل، بالتربع على الصدارة وحيداً.

‏وبرأت الجماهير المدرب زوران من خسارة نقطتين ثمينتين في مشوار البطولة، موضحين أن السبب الرئيسي في تراجع الفريق هو استهتار اللاعبين بعدم حفاظهم على التقدم، وإضاعة مجموعة من الفرص والانفرادات أمام المرمى لحسم النتيجة، مما سهل من مهمة الجزيرة، في إدراك التعادل وخطف نقطة ثمينة من العين في أرضه وبين جماهيره، كما أكدت مجموعة أخرى من جماهير العين أن للإصابات والغيابات دورا كبيرا في تراجع مستوى الفريق في اللقاء، مما ساعد الجزيرة في استغلال الفرصة، واقتناص التعادل الثمين.