الاقتصاد تسحب 132 سيارة «جاكوار»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت وزارة الاقتصاد أمس، حملة استدعاء لـ 132 سيارة «جاكوار»، موديل 2016- 2018، المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لتحديث برمجيات السيارة، موضحة أن السيارات المشمولة بالحملة تختفي منها معلومات عدادات القياس علي شاشة العرض بشكل متقطع، ولا تظهر أي معلومات على لوحة العدادات، ويحقق هذا العطل احتمالية خطر متزايد من وقوع حادث في حال عدم ظهور المعلومات علي لوحة العدادات مثل سرعة السيارة.

وتجري عملية الاستدعاء، بالتعاون مع «الطاير للسيارات»، الوكيل المستورد لـ«جاكوار» في الإمارات، وشركة بريميير موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار في أبوظبي.