«توشيبا» تقرر جمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم جديدة

طوكيو (رويترز)

قالت «توشيبا» اليابانية، إنها ستجمع 600 مليار ين (5.3 مليار دولار) من بيع أسهم جديدة، في خطوة رئيسة ستتيح للشركة العملاقة التي تواجه صعوبات أن تظل أسهمها متداولة حتى لو تأخرت في بيع وحدتها للرقائق.

وأضافت «توشيبا» أن مجلس إدارتها اجتمع أمس، ووافق على خطة لجمع 600 مليار ين من خلال بيع أسهم جديدة لنحو 60 مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة. وتحتاج «توشيبا» إلى جمع 750 مليار ين بحلول نهاية مارس المقبل لسد العجز في ميزانيتها نتيجة إفلاس أنشطتها لمحطات الكهرباء النووية في الولايات المتحدة، وإلا سيتم إلغاء إدراجها في بورصة طوكيو.

وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في سداد الالتزامات المترتبة على إفلاس الوحدة والخسائر الدفترية، وهو ما سيتيح شطب ضرائب بما يكفي لتعزيز أصولها لتتجاوز مجدداً الالتزامات. وتابعت أن بيع الأسهم وشطب الضرائب معاً سيعززان القوائم المالية بما لا يقل عن 840 مليار ين.

وستصدر «توشيبا» الأسهم الجديدة بسعر 262.8 ين للسهم، بخصم عن سعر إغلاقه يوم الجمعة عند 292 ينا. وسيستكمل المستثمرون مدفوعات شراء الأسهم الجديدة في الخامس من ديسمبر المقبل.