«المشرق» يقدم صرافات آلية مبتكرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إن سي آر»، المتخصصة عالميًا في مجال حلول قنوات الاتصالات المتعددة، أن «بنك المشرق»، أضاف إلى مجموعة صرافاته الآلية الطراز «إن سي آر سيلف سيرف 82» الذي ينتمي إلى سلسلة الصرافات «إن سي آر سيلف سيرف 80» التي تتيح للمؤسسات المالية تعزيز التجربة المصرفية وتحسين طريقة تفاعل العملاء مع أجهزة الصراف الآلي بصورة غير مسبوقة. وتم تركيب أول صراف آلي من طراز «سيلف سيرف 82» خلال شهر أكتوبر الماضي في فرع البنك في ديرة، مقر المكتب الرئيس للمشرق. وصممت سلسلة الصرافات «إن سي آر سيلف سيرف 80» لتمنح العملاء سهولة استخدام فائقة وتقدم لهم تجربة مصرفية استثنائية، فضلًا عن أنها قادرة على التعامل مع أكبر حجم ممكن للمعاملات. وقال عارف الرملي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق «نفخر بإطلاق الصراف الآلي سيلف سيرف 82 في الإمارات، فتصميمه المبتكر يعتمد على أفضل البرمجيات في فئته ما يتيح للمشرق تقديم أفضل الحلول المصرفية متعددة القنوات الرقمية التي تطور التجربة المصرفية في المنطقة إلى آفاق جديدة.» وأضاف «يتيح هذا الحل من الصرافات الآلية الجاهز للاستخدام مع الهاتف النقال إمكانيات الإيداع والسحب بصورة مرنة من خلال واجهة استخدام لا تحتاج للمس مما يتيح إجراء معاملات أسرع، والأهم من ذلك أنها تقدم بديلًا أكثر ذكاء لعملائنا أثناء السفر والتنقل.» وكان المشرق أيضًا أول من قدم تجربة فرع مصرفي حديث ومتطور لعملائه من خلال «إن سي آر إنترآكتف بانكر» وهو حل مصرفي يعتمد على الحاسوب اللوحي، ما ساعد في إعادة تركيز عمل الصرافين الموظفين في الفروع للتعامل بشكل مباشر مع العملاء بشكل فعال، مع تحسين الكفاءة بالمحافظة على التعامل الشخصي مع كل عميل وسهولة التعامل عبر الخدمة الذاتية.