تأهيل الشباب المواطنين للعمل مرشدين سياحيين في أبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس برنامج «تدريب وترخيص المرشدين السياحيين الإماراتيين في أبوظبي»، حيث تم تسليم رخص مزاولة المهنة لـ 18 خريجاً خاضوا تدريبات نظرية وعملية مكثفة لمدة 11 أسبوعاً.

وأكدت الدائرة أن البرنامج جاء بهدف استقطاب الكوادر المحلية وإتاحة الفرصة لهم للدخول إلى قطاع السياحة بشكل محترف، والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي في أبوظبي، فضلاً عن الارتقاء بجودة ومعارف المرشدين السياحيين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات الاحترافية التي تؤهلهم للتفاعل مع الزوار. وضمت قائمة الخريجين 15 من الإناث و3 من الذكور. وأعلنت أن البرنامج التدريبي مفتوح لجميع المقيمين في أبوظبي من جميع الجنسيات، وتم تطوير محتواه وتوجيه دورات منه إلى مواطني دولة الإمارات بما يؤهلهم للحصول على رخصة رسمية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي في أبوظبي، ويوفر لهم التدريب النظري والعملي والأدوات الضرورية للعمل وفق أعلى المعايير الدولية للإرشاد السياحي.

وقال سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في تصريحات للصحفيين أمس، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً من الأجيال الجديدة للعمل في مهنة المرشد السياحي، لاسيما أنها توفر الفرصة أمامهم للارتقاء وتحقيق طموحاتهم، ما يمثل عنصراً رئيساً لجذب الشباب. وأكد أهمية البرنامج في تطوير القطاع السياحي، وبما يتماشى مع التوجه الرسمي لزيادة حصة القطاع في الناتج الإجمالي للدولة، وبما يماشى مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، ومرحلة اقتصاد مع بعد النفط، مشيراً إلى أهمية تجربة عرض المعالم السياحية لإمارة أبوظبي من عين إماراتية.

وأشار غباش إلى أهمية البرنامج في توفير فرص عمل للمواطنين، ما يعزز خطط الدائرة لزيادة نسبة التوطين بالقطاع، موضحاً أن نسبة كبيرة من الملتحقين بالبرنامج من الطلبة، وكذلك من الموظفين، ما يوفر أمامهم فرصة لزيادة الدخل.