الإمارات تفوز باستضافة المنتدى العالمي لغاز البترول المسال عام 2020

دبي (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات باستضافة «المنتدى العالمي لغاز البترول المسال» الذي تنظّمه الجمعية العالمية لغاز البترول المسال، الهيئة الرسمية المعنية بشؤون قطاع غاز البترول المسال على المستوى العالمي، والتي يزيد عدد أعضائها على 250 شركة مختصة في صناعة النفط والغاز من القطاعين العام والخاص في أكثر من 125 دولة، وسيتم تنظيم النسخة الـ33 من المنتدى في دبي عام 2020.

وتقوم مجموعة «إينوك» باستضافة هذا الحدث الكبير بعد أن شاركت في إعداد ملف الاستضافة مع 14 جهة حكومية أخرى في دبي.

وحظي ملف استضافة «المنتدى العالمي لغاز البترول المسال» بدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ووزارة الطاقة، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة مطارات دبي، إضافة إلى عدد من أبرز المؤسسات الفاعلة في قطاع النفط والغاز على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك»: «تعتبر قضايا الطاقة النظيفة والاستدامة والابتكار من المحاور الجوهرية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية والتطوير في دبي». بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «لقد حققت إينوك وشركة غاز الإمارات إنجازات مهمة على صعيد تطوير حلول الطاقة النظيفة والذكية والمبتكرة، ويسعدنا أن نحظى بفرصة استضافة حدث كبير بمثل أهمية ’المنتدى العالمي لغاز البترول المسال‘ في عالمنا العربي». من جانبه، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «تلعب فعاليات الأعمال الرئيسة، مثل المنتدى العالمي للغاز البترولي المسال، دوراً حيوياً في جذب خبراء التجارة من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل سعينا المتواصل لتعزيز مكانة دبي وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للمعرفة».

وقال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الجمعية العالمية لغاز البترول المسال: «كان للدعم القوي من الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، والفرصة المتميزة لربط المنتدى العالمي لغاز البترول المسال بمعرض إكسبو 2020 دبي بالغ الأثر في قرارنا باختيار دبي موقعاً لاستضافة المنتدى».