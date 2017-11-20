«داماك العقارية» تنظّم يوم مبيعات لعدد من فيلات «أكويا أكسجين»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم «داماك العقارية» يوم مبيعات لعدد من الفلل الفاخرة في مشروع «أكويا أكسجين» الفاخر في مجمع جولف العالمي في 25 نوفمبر، من الـ 10 صباحاً حتّى الـ 8 مساء في كل مراكز المبيعات التابعة للشركة بأبراج «بارك تاورز» والمنارة و«أوشين هيتس» و«داماك هيلز». وتتوفر الفيلات بمساحات وتصاميم متنوعة، وتضم خيارات بثلاث أو 4 أو 5 أو 6 غرف نوم، وباحات أمامية وأخرى خلفية قريبة من المرافق العالمية المستوى في مشروع أكويا أكسجين.

وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول داماك العقارية «في هذا اليوم الخاص، سنقدّم للعملاء والمستثمرين فرصة نادرة للحصول على إحدى هذه الفيلات في أحد أجمل المشروعات في دبي وبأسعار مغرية للغاية تبدأ من 999.999 درهماً». وأضاف «هذه الفيلات ستمثّل خياراً فريداً لمحبي السكن في حضن الطبيعة خصوصا في ظل وجود عدد من الخيارات والأحجام. كما أن خيار الفيلات ذات الـ6 غرف نوم، خيار فريد للغاية، حيث لا يتوفر مثلها فيلات للعائلات التي تبحث عن السكن في مساحات واسعة في دبي بهذه الأسعار المغرية، إضافة إلى فرصة الاستمتاع بالمرافق الفريدة والمتميزة في مجمّع الغولف الراقي».