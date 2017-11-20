مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «شنايدر إلكتريك» الفرنسية تعزيز التعاون في المشاريع التطويرية

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في أبراج الإمارات أمس، جان باسكال تريكوار رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة في قطاع إدارة الطاقة من خلال تطوير تقنيات لإدارة الطاقة بأسلوب مستدام وصنع المعدات الكهربائية وأنظمة التحكم في الإضاءة وأنظمة إدارة الكابلات.

وأكد سموه حرص حكومة دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على توفير كل التسهيلات اللوجستية الممكنة واللازمة لمساعدة الشركة وتفعيل أنشطتها في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مقرها الإقليمي في واحة السيليكون في دبي الذي يزاول نشاطه منذ نحو خمسة وثلاثين عاماً والذي يضم أكثر من ألفي موظف وفني. ورحب سموه برئيس الشركة وأعضاء الوفد المرافق، وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون بينها والجهات المعنية في دبي ودورها الإيجابي في تنفيذ المشاريع في دبي لاسيما في مطارات دبي ومترو دبي ودبي مول وغيرها من المشاريع التطويرية التي تسهم فيها «شنايدر إلكتريك».

من جانبه، شكر تريكوار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرعاية الكافية والتسهيلات الممتازة التي تحظى بها الشركة ومقرها الإقليمي دبي، معرباً عن ثقته ورغبة الشركة في تعزيز وتطوير أساليب التعاون بينها والجهات الحكومية في دبي من أجل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومطر محمد الطاير رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

إلى ذلك، أطلقت شنايدر إلكتريك أمس مركز الابتكار المتنقل «On Wheels» في واحة دبي للسيليكون. ويستعرض المركز الجديد الجيل التالي من برمجيات ومنصة EcoStruxure™التي تقدم حلولاً مفتوحة ومدعومة بتقنية إنترنت الأشياء لفئات مختلفة من المستخدمين.

وافتتح المركز الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، بحضور جان باسكال تريكوار، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وعدد من السؤولين من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.

وصمم مركز On Wheels بهدف تشغيل عروض رقمية باستخدام مقاطع فيديو وعرض وجهات نظر مختلفة لعدد من العملاء، ويقدم المركز 17 دراسة حالة للمستخدمين ضمن 6 مجالات لتسليط الضوء على القيمة الناجمة عن استخدام برمجيات EcoStruxure™. وتتضمن هذه المجالات البناء، والنقل، والمياه ومياه الصرف الصحي، والنفط والغاز، والمرافق، ومراكز البيانات.