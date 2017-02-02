نتنياهو يزور لندن الأحد ويجري محادثات مع ماي



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 القدس (أ ف ب) يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لندن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، بحسب ما أعلنت الحكومتان أمس. وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيتوجه إلى لندن الأحد ليلتقي بماي الاثنين قبل العودة إلى إسرائيل. وقالت متحدثة باسم ماي: «إنها ستلتقي نتنياهو لبحث مجموعة من القضايا الأمنية والدولية، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط». وأكدت المتحدثة أن رئيسة الوزراء البريطانية ستبلغ نتنياهو قلق بريطانيا من أن «مواصلة زيادة النشاط الاستيطاني تقوض الثقة». وقالت المتحدثة: «إن المحادثات ستركز على العلاقات الثنائية، بما في ذلك دعم التجارة، في الوقت الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون فيما يتعلق (بمجموعة من التحديات المشتركة)». وقالت للصحفيين: «أتوقع أن توضح رئيسة الوزراء موقف الحكومة المتمثل في أن الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني تقوض الثقة». وأضافت: «تركيزنا ينصب على كيفية التوصل لحل الدولتين، تكون بموجبه إسرائيل آمنة من الإرهاب، ودولة فلسطين قابلة للحياة وذات سيادة». وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء عن خطط لإنشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في ثالث إعلان من نوعه خلال 11 يوماً.