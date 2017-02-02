الكويت تنفي استقالة وزير الإعلام

الكويت (وكالات)

نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. وقال العزب، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أمس: «لا صحة لهذا الموضوع حالياً، والأمر متروك للقيادة السياسية والوزير المعني»، مشيراً إلى أن «الحكومة ما زالت تدرس خياراتها بهذا الشأن». ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل للتصويت على طلب حجب الثقة عن الوزير الحمود الصباح، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس. ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس جلسة المجلس الخاصة لمناقشة موضوع التركيبة السكانية إثر عدم اكتمال النصاب. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، على أن يعقد جلسته العادية المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري.

وكان نواب كويتيون حملوا وزير الإعلام والشباب مسؤولية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض منذ زهاء 15 شهراً، خلال استجواب في مجلس الأمة الثلاثاء، وتقدموا بطلب سحب الثقة منه. وتم تقديم طلب سحب الثقة بعد 10 ساعات من المناقشات في البرلمان، حيث وجه اللوم إلى الوزير بعدم اتخاذه لإجراءات للحصول على رفع العقوبات الدولية. ونفى الوزير أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر 2015، متهماً شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية، أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف. وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرارها على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.