قابوس يرعى العرض العسكري بمناسبة احتفالات العيد الوطني

مسقط (وكالات)

تتواصل في سلطنة عُمان، احتفالات العيد الوطني السابع والأربعين.

وشمل السلطان قابوس بن سعيد برعايته العرض العسكري الذي أقيم أمس على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب بمحافظة مسقط.

وظهر السلطان قابوس على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يؤدي التحية خلال عزف النشيد الوطني، ومحيياً القطعات العسكرية المشاركة في العرض.

وشهد العرض كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين. وأشرفت شرطة عُمان السلطانية على تنظيم الاستعراض، حيث تشكل طابور المراسم للعرض العسكري من مفارز رمزية من رجال الشرطة والشرطة النسائية من مختلف تشكيلات شرطة عُمان السلطانية.

كما شاركت في العرض الفرق الموسيقية العسكرية المشتركة التي تمثل شرطة عُمان السلطانية والحرس السلطاني العُماني والجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية، وشؤون البلاط السلطاني.